Registrador le responde Petro: “Nadie me va a decir cómo hacer las elecciones”

A pocas semanas de elecciones y en medio de cuestionamientos del Gobierno, el registrador Hernán Penagos envió un mensaje contundente en defensa de la autonomía de la Registraduría Nacional.

    Hernán Penagos, registrador nacional, durante una intervención en la que defendió la autonomía de la autoridad electoral frente a cuestionamientos del Gobierno. FOTO: Registraduría Nacional del Estado Civil.
Andrea Lara
hace 49 minutos
bookmark

La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó este miércoles los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral y defendió su autonomía para organizar los comicios de este año. El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que la entidad no tiene “superior funcional” y que no aceptará presiones externas.

Conozca: Registraduría reubica 22 puestos de votación en Córdoba para: “garantizar derechos políticos”

La reacción se produjo luego de que el mandatario advirtiera en la red social X sobre posibles riesgos de fraude y pidiera ajustes en los formularios E14, así como auditorías a los softwares de cómputo y transmisión de datos. Petro sostuvo que las casillas en blanco en los formularios pueden facilitar irregularidades y cuestionó que el sistema esté en manos de la empresa Thomas and Greg.

En respuesta, Penagos aseguró que la Registraduría está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones necesarias para garantizar la transparencia del proceso. “Nadie le va a decir a la Registraduría o al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones”, declaró, al insistir en que la entidad actúa con base en la Constitución y la ley.

El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente al organismo electoral y señaló que ejercer la función pública requiere “carácter” para preservar la independencia institucional. Con ello, la autoridad electoral marcó distancia de la Casa de Nariño y reiteró que los comicios se realizarán con las garantías previstas en el marco legal.

Lea aquí: Elecciones 2026: así será el orden de lectura de los resultados para Congreso y consultas

Desde la Cumbre de Gobernadores en Montería, Penagos añadió que no se aplazarán las elecciones en Córdoba. Tras recorrer puestos y mesas de votación en la capital del departamento, confirmó que el proceso se desarrollará con normalidad y anunció traslados preventivos para garantizar el derecho al voto.

“Debemos trasladar 19 puestos en Montería y 3 más en otros municipios; ya están definidos los nuevos lugares y serán ubicados en sitios estratégicos para que la ciudadanía pueda votar sin ninguna dificultad”, aseguró.

