Registraduría sale bien valorada en la encuesta Invamer: así es la percepción de los colombianos sobre las instituciones del país

Solo las Fuerzas Militares y la Iglesia Católica superaron a la Registraduría en el nivel de favorabilidad. Las cortes, los partidos y hasta los medios de comunicación fueron evaluados.

  • La Registraduría es la tercer institución con la imagen más favorable entre los colombianos, según encuesta Invamer. Foto: Jaime Pérez Munévar
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 38 minutos
bookmark

En la última encuesta publicada por la firma Invamer seis meses antes de la primera vuelta presidencial y a solo cuatro meses de las elecciones legislativas, se evaluó la favorabilidad de las instituciones que intervienen en la cotidianidad de los colombianos.

En la encuesta se preguntó sobre la imagen que se tiene respecto a las cortes, la Policía, las Fuerzas Militares, los partidos políticos, entidades de control, empresarios, medios de comunicación, la Registraduría, entre otras instituciones.

Dentro de la encuesta realizada a una muestra de 3.800 consultados en 148 municipios a nivel nacional, entre ellos 122 municipios pequeños, medianos y grandes, y 26 capitales de departamento, así les fue a las diferentes instituciones del país.

Las Fuerzas Militares, la Iglesia Católica y la Registraduría: las instituciones con mayor favorabilidad

La encuesta Invamer dejó a las Fuerzas Militares como la institución con la mejor imagen en el país. Según los resultados, el 76,6 % de los colombianos tiene una imagen favorable de esta institución, mientras que 17,4 % una percepción desfavorable. Por otro lado, la Iglesia Católica tiene una percepción positiva del 69,3 % contra un 24,2 % de imagen negativa.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la tercera institución con la imagen más favorable del país, con un 67, 7% contra un 24,2 % de imagen desfavorable. La Policía y los empresarios completan el top cinco de las instituciones con mejor imagen en Colombia.

El “asedio” al que sobrevive la Registraduría

A pesar del asedio que ha denunciado el registrador nacional Hernán Penagos, una de las instituciones garante de las elecciones que se avecinan para el 2026 tiene una imagen positiva para los colombianos.

“Pueden asediar a la Registraduría todo el tiempo que sea, pero no vamos a ceder en la defensa de su autonomía e independencia. Es nuestro deber constitucional”, expresó días atrás en un foro el registrador Penagos lanzando un llamado al Gobierno Nacional para que también sea un garante de la seguridad para que se desarrolle unas elecciones con independencia.

Las elecciones del 2026 son uno de los sufragios con más retos logísticos, según ha indicado Penagos. Uno de ellos es la inscripción de 91 grupos significativos de ciudadanos para recoger firmas con miras a candidaturas presidenciales, además de aproximadamente 30 partidos que también participarán en la contienda electoral, algo que implica una presión inédita sobre la capacidad operativa de la Registraduría.

