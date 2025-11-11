x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Registraduría rechaza recurso de reposición de Quintero y ratifica que no puede inscribirse por firmas a las presidenciales

El exalcalde de Medellín había presentado un recurso para pedir a la Registraduría que revocara la resolución que había rechazado el registro de su comité de firmas con el cual buscaba postular su candidatura presidencial.

  • FOTO: Colprensa
    FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 37 minutos
bookmark

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó su decisión de rechazar la inscripción del comité inscriptor del grupo con el cual el exalcalde de Medellín Daniel Quintero buscaba postular su candidatura presidencial para las elecciones del 2026.

La determinación quedó en firme mediante la Resolución 14125 del 11 de noviembre de 2025, que resolvió no acoger el recurso de reposición presentado por Quintero el pasado 7 de noviembre.

De acuerdo con el documento, la Registraduría mantiene la validez de la Resolución 13881 que había negado el registro del comité inscriptor al considerar que no se cumplían los requisitos legales para la conformación del grupo de ciudadanos que pretendía avalar la aspiración presidencial del exmandatario. La Registraduría notificó la decisión a Quintero.

En desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida