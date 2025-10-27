Registraduría refutó señalamientos de Petro y defendió la jornada de votación de consulta: “Se han dado todas las garantías”

En plena jornada de la consulta popular del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro se quejó en varias ocasiones por el funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil y compartía publicaciones que cuestionaban las garantías del voto a los ciudadanos.
A lo largo del domingo 26 de octubre, el jefe de Estado utilizó su cuenta de X para cuestionar el proceso de la votación y responsabilizar a la entidad de presuntas fallas. La Registraduría negó irregularidades y aseguró que el proceso electoral se realizó con normalidad.
Tras acudir a su puesto de votación en Bogotá, Petro afirmó que se trataba de un “desastre de la Registraduría”. El presidente sostuvo que el organismo electoral no estaba garantizando el derecho al voto de la ciudadanía.