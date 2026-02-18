Registraduría se adelanta a desinformación y alerta por marcas indebidas en E14

En las elecciones presidenciales de 2018 se hicieron virales decenas de formularios E14 –donde se consignan los votos de los candidatos–, con sendas anomalías y variaciones. La imagen era inquietante: en las casillas donde se debía poner el total de votos figuraban guiones visiblemente alterados y ajustados con números sobrepuestos.
Si bien se calcula que las enmendaduras fueron identificadas solo en el 2,8 % de los formularios, ese porcentaje le sirvió como gasolina a la oposición de ese entonces para alertar por un supuesto fraude. Por ello, en lugar de guiones, asteriscos o cualquier tipo de marcación, la Registraduría recomienda hoy por hoy no diligenciar esas casillas. La medida también tiene efectos prácticos: un formulario sin tachones y solo con los números facilita la correcta transmisión de los datos y digitalización de las actas.