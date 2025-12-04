¿Llenó el “Excel de los Infieles”? Práctica viral en redes sociales podría traerle problemas legales

El fantasma de la infidelidad sigue siendo uno de los mayores detonantes de ansiedad en las relaciones. Para muchos, una traición a la confianza resulta irreparable, y el simple temor de que ocurra impulsa a más de uno a buscar señales, contrastar versiones o incluso revisar comportamientos en redes sociales con tal de no verse sorprendido.
En ese intento por anticipar riesgos, han surgido todo tipo de estrategias. Algunas son tan tradicionales como consultar a amigos cercanos; otras, más propias de la era digital, apelan a la viralidad para convertir experiencias íntimas en alertas públicas. Ese es el caso de una práctica que en las últimas semanas ha ganado terreno en redes sociales.
La tendencia, conocida como “el Excel de los Infieles” o “el Registro de los Infieles”, invita a usuarios —principalmente mujeres— a reportar a hombres que, según sus testimonios, habrían engañado a sus parejas. La dinámica se mueve entre formularios, enlaces compartidos y carpetas en Drive donde cualquiera puede añadir datos personales y relatos sobre supuestas faltas en la relación.
El Excel de los Infieles es una idea que ha circulado en redes sociales, especialmente en X y TikTok.