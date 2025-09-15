MinAmbiente reglamentó ley que pone a las empresas a sembrar árboles, ¿cuántos por cada empleado?

Luego de cuatro años, el Ministerio de Ambiente por fin presentó el proyecto de resolución que reglamenta la Ley 2173. Se trata de una norma que ordena a las empresas sembrar árboles según el número de trabajadores.
Para contexto, en diciembre de 2021, el Congreso de la República aprobó dicha norma, que impulsa la restauración ecológica mediante programas de siembra en las llamadas “áreas de vida”.
Entérese: “Se está enviando a Colombia a una recesión”: Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Aunque su alcance iba más allá de lo ambiental, incorporando dimensiones sociales y de gobernanza en la operación de las empresas, la falta de una reglamentación técnica había impedido su implementación.