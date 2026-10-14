El dolor de perder una madre: la desgarradora lucha de Cristina Serrano Gnecco en la cuarta temporada del pódcast ¡Qué locura!

Tras tres entregas y capítulos con historias de impacto nacional, ¡Qué locura! de lo que no se habla, el pódcast de Bumbox conducido por la periodista María Elvira Arango regresó este miércoles 14 de octubre con su cuarta temporada y nuevos relatos.
Esta nueva entrega trae en total nueve episodios concebidos con grandes protagonistas para diseccionar la salud mental a través de testimonios crudos, voces expertas y relatos que atraviesan los límites de lo cotidiano.
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Entre las historias de esta edición, el primer capítulo expone una de las heridas más profundas del país: el proceso de Cristina Serrano Gnecco tras el asesinato de su madre, María Mercedes Gnecco, ocurrido el pasado 5 de octubre de 2021.