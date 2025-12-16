¡Vuelve el Gran Premio de Portugal a la Fórmula 1! Portimão reemplazará a uno de los grandes circuitos

En medio de un calendario cada vez más competitivo y cotizado, la categoría reina del automovilismo, ha decidido recuperar una plaza con historia, carácter y alto nivel de exigencia. Portimão es sin duda una de esas sedes que dejaron huella en pilotos y aficionados.
Portugal volverá a recibir a la F1 a partir de 2027, reemplazando el circuito de Países Bajos. Le contamos por qué vuelve el GP de Portugal, qué lugar ocupará en el calendario y por qué Portimão se ha convertido en una apuesta segura para el espectáculo.