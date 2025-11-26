El regreso del 13 y el 18 al fútbol salvadoreño: qué significan y por qué vuelven a usarse

La presencia del número 13 en la camiseta del delantero colombiano Edgar Medrano, jugador del Club Deportivo FAS, refleja un cambio profundo en la vida cotidiana de El Salvador. Medrano, de 31 años, eligió ese dorsal por una razón familiar —sus tres hijos nacieron un día 13—, pero esa “casualidad”, como él la describe, habría sido impensable hace apenas cuatro años, cuando llevar el 13 o el 18 podía interpretarse como una señal directa de afiliación a las pandillas (Mara Salvatrucha) MS-13 o Barrio 18.
Durante casi una década, esos dos números desaparecieron por completo del fútbol salvadoreño. Ningún equipo los usaba, ningún jugador los pedía y ningún directivo se arriesgaba a asignarlos.