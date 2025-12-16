Detalles del discreto regreso de Verónica Alcocer a Colombia tras semanas de polémica

Semanas después de la controversia por informes periodísticos del diario sueco Expressen que pusieron al descubierto su vida de lujo en Estocolmo, este martes se conoció que la primera dama Verónica Alcocer ya retornó a Colombia.
Para el regreso de la primera dama a territorio colombiano se gestaron movimientos desde la Casa de Nariño, según fuentes. La complejidad logística tiene que ver con que Alcocer está incluida desde hace un par de meses en la temida Lista Clinton, lo que crea serios problemas en el exterior.