Reinaldo Rueda se replantea su futuro en medio de lágrimas por eliminación mundialista de Honduras

El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, se replanteará su futuro tras la eliminación de su equipo para el Mundial de Norteamérica-2026, así lo manifestó este martes el estratega en una conferencia de prensa en la que rompió a llorar.

“Yo les dije que si vamos al Mundial la idea era terminar por la puerta grande”, dijo Rueda. “Uno quisiera seguir” pero “se te va la ilusión” y “hay que darle tiempo al tiempo”, agregó.

Minutos antes, Rueda comenzó llorar en plena conferencia de prensa.

“Perdón, pero es un momento duro”, señaló el técnico del combinado hondureño.

“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”, añadió.