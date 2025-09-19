“No soy agente ni representante de nadie”: Reinaldo Rueda aclara rumores sobre Guede y Atlético Nacional

Atlético Nacional atraviesa días agitados tras la salida de Javier Gandolfi, una decisión que dejó al equipo sin timonel en plena competencia y con la necesidad urgente de encontrar un nuevo estratega. En medio de la incertidumbre, el ambiente se ha llenado de rumores y especulaciones sobre el posible sucesor. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el del argentino Pablo Guede, quien ha sido vinculado en las últimas horas como firme candidato al banquillo verdolaga. Lo llamativo es que parte de las versiones señalaban que su llegada habría sido sugerida nada menos que por Reinaldo Rueda, un histórico del club y hoy sin vínculo con la institución.

Ante el eco de los rumores, el propio Rueda salió a aclarar la situación y despejar dudas. En diálogo con Telemedellín, el entrenador fue tajante. “No soy agente ni representante de nadie”, afirmó al ser consultado sobre si había recomendado a Guede a la dirigencia de Nacional.

Si bien reconoció que conoce al técnico argentino y lo describió como un profesional serio y con trayectoria, fue enfático en señalar que jamás sugirió su nombre a la directiva verdolaga. La entrevista también dio espacio para abordar el tema de un posible regreso al banquillo verdolaga. Frente a esa posibilidad, Rueda aseguró que no ha recibido ninguna propuesta formal por parte de la dirigencia.

Sin embargo, no ocultó el cariño que aún guarda por la institución: “Viví dos años fantásticos en Nacional”, recordó con nostalgia, aunque dejó claro que su presente profesional está enfocado en otros retos y que, por ahora, un regreso no está en sus planes inmediatos.