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Reino Unido anuncia nuevo programa europeo para desarrollar misiles de largo alcance

El anuncio lo hizo Keir Starmer, primer ministro, quien busca que la Otan sea una alianza “más fuerte y más europea”. Esto dijo.

  • Una coalición de 12 países de la Otan estarían involucrados en el desarrollo de nuevos misiles de largo alcance. Foto. Delil Souleiman / AFP
    Una coalición de 12 países de la Otan estarían involucrados en el desarrollo de nuevos misiles de largo alcance. Foto. Delil Souleiman / AFP
Agencia AFP
08 de julio de 2026
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El gobierno británico anunció este miércoles que asumirá el liderazgo de una coalición de una docena de países para desarrollar la próxima generación de misiles de largo alcance destinados a proteger Europa.

El primer ministro laborista, Keir Starmer, que dejará el cargo en las próximas semanas, tiene previsto presentar los detalles de este programa durante la cumbre de la OTAN, este miércoles en Ankara.

“Doce países se disponen a destinar más de 50.000 millones de dólares durante los próximos diez años a capacidades de ataque de precisión de largo alcance, con el fin de reforzar su seguridad nacional y disuadir a sus adversarios”, señaló la oficina del primer ministro británico, en un comunicado.

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Según el texto, estas inversiones “permitirán que la OTAN disponga en el futuro de las armas más avanzadas, capaces de alcanzar con una precisión extrema objetivos situados a una distancia de al menos 300 kilómetros e, incluso en algunos casos, de más de 2.000”.

“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer de la OTAN una alianza más fuerte y más europea”, declaró Starmer, que participa en su última cumbre del organismo militar.

A su llegada a Turquía, el primer ministro inglés insistió en la importancia de que los dirigentes de la OTAN “demuestren la unidad y la fortaleza” que necesita la coalición, mientras continúa la guerra en Ucrania.

El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, trató este miércoles de tranquilizar a los aliados sobre el compromiso de Estados Unidos con la organización militar, en un momento en que los socios europeos esperan con inquietud la entrada en escena de Donald Trump en la segunda jornada de una cumbre marcada por la tensión en Ankara.

En la agenda del presidente estadounidense para este miércoles figuran la tradicional fotografía de los 32 líderes de los países miembros de la OTAN, una sesión de trabajo y una reunión muy esperada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Siga leyendo | Trump vuelve a arremeter contra Meloni antes de la cumbre de la Otan: “Necesitamos una orden de alejamiento”

Preguntas y respuestas

¿Qué alcance tendrán los nuevos misiles que impulsará la coalición liderada por el Reino Unido?
Según el Gobierno británico, los nuevos sistemas estarán diseñados para alcanzar objetivos con alta precisión a distancias de al menos 300 kilómetros y, en algunos casos, superiores a los 2.000 kilómetros. El objetivo es fortalecer las capacidades de defensa y disuasión de la Otan.
¿Por qué la Otan impulsa ahora un programa de misiles de largo alcance para Europa?
El Gobierno británico afirma que la iniciativa busca reforzar la seguridad nacional de los aliados y mejorar la capacidad de disuasión frente a posibles adversarios. Además, el anuncio se produce mientras continúa la guerra en Ucrania y los líderes de la Otan insisten en fortalecer la capacidad defensiva de la alianza.
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