Reino Unido usará inteligencia artificial para determinar edad de menores migrantes: alertan riesgos éticos y legales

El Reino Unido confirmó que utilizará una tecnología de reconocimiento facial impulsada por inteligencia artificial para estimar la edad de personas que llegan al país como solicitantes de asilo, especialmente quienes cruzan el Canal de la Mancha en embarcaciones pequeñas. El objetivo oficial es verificar si los migrantes son menores de 18 años.
La ministra británica de Asilo, Angela Eagle, señaló el pasado 22 de julio que esta opción fue seleccionada por ser “más barata”, en comparación con otras formas de evaluación de edad. El Gobierno tiene previsto abrir licitaciones en agosto y aplicar la medida a partir de 2026.
