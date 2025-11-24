¿Por qué Petro reintegró al general Huertas pese a las alertas de EE. UU. sobre posibles nexos con grupos criminales?

La decisión del Gobierno de reintegrar al general (r) Juan Miguel Huertas al Ejército abrió una oleada de cuestionamientos que no se limitan a su prontuario, sino que apuntan a un patrón más amplio de la administración Petro y es el regreso de oficiales retirados pese a haber impulsado una de las purgas más profundas de la cúpula militar en décadas.
Tras la revelación de Noticias Caracol sobre los posibles vínculos del Ejército y del Gobierno con las disidencias de alias Calarcá, en diversos sectores se preguntan por qué el presidente reincorporó a generales sobre quienes existían advertencias de inteligencia.
El exministro del Interior, Daniel Palacios, reveló que la salida de Huertas del Ejército en 2022 no fue casualidad, se fundamentó en las alertas del Gobierno de Estados Unidos. Huertas salió del Ejército durante el Gobierno de Iván Duque, donde Palacios se desempeñó como ministro.