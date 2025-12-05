La estrecha relación de Infantino con Trump genera suspicacias antes del Mundial 2026, ¿el fútbol está sobrepasando la línea política?

“Está muy claro que la política debe mantenerse al margen del fútbol y el fútbol debe mantenerse al margen de la política”, dijo Gianni Infantino, el presidente de la Fifa en 2018, pero siete años después, en 2025 y ad portas del Mundial tripartito entre Canadá, Estados Unidos y México, parece haberse olvidado de lo que dijo antes, sobre todo por la estrella relación que parece tener con el presidente norteamericano Donald Trump. Y aunque podría decirse que su acercamiento se debe meramente a que la nación estadounidense es una de las tres sedes del primer Mundial con 48 selecciones, el vínculo entre el jefe del ente rector del deporte más popular del mundo y el magnate republicano –que poco conoce de fútbol o soccer– va más allá del ambiente deportivo.

La BBC de Londres recordó los momentos en los que el italiano –elegido presidente de la Fifa en febrero de 2016– y Trump han compartido juntos: desde la primera visita de Infantino al Despacho Oval de la Casa Blanca en 2018, durante el primer mandato de Trump; su acompañamiento al presidente en el Foro Económico de Davos y la firma de los Acuerdos de Abraham (un pacto entre Israel y algunos países árabes del Medio Oriente en 2020) en Washington; la apertura de una nueva oficina de la Fifa en la Torre Trump de Nueva York, hasta la invitación a la segunda investidura en enero, sentado en un espacio destinado para los invitados especiales. Esta última aparición fue celebrada inesperadamente por la Fifa y el propio Infantino insistió en que era lógico, dado que Estados Unidos iba a ser la sede del Mundial de Clubes, que serviría como “ensayo” de la organización del Mundial de 2026. Y en la final de ese torneo, en Nueva Jersey, se les vio más cercanos, incluso, la ceremonia de premiación se retrasó varios minutos por la participación del presidente de EE. UU., quien entregó el trofeo al capitán del Chelsea inglés, club ganador del evento.

Pero no solo sus apariciones públicas reflejan la cercanía entre ambos líderes, sino que las decisiones de uno son respaldadas por el otro. Así quedó en evidencia en el último encuentro entre ambos en la Casa Blanca, en el que se ultimaron detalles del sorteo de este viernes y de la seguridad del Mundial en el verano próximo. En ese encuentro, Trump volvió a amenazar con mover algunas de las once sedes que tendrá la Copa Mundo en su país, todo porque algunas de ellas están gobernadas por demócratas, el partido opositor a su gobierno.