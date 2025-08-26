El crudo relato de menor que asesinó a puñaladas a su papá y hermana en Bogotá: “Sentí rabia y me descontrolé”

Un año después del homicidio a puñaladas del mayor del Ejército Fabián Humberto Bueno Carranza y su pequeña hija de 7 años, a manos de su hijo y hermano, de 14, se conoció la confesión del menor, que cometió el crimen en la vivienda de la familia en Bogotá. El crimen ocurrió el martes 30 de julio de 2024 en un conjunto residencial del barrio Bosques de San Jorge, en la localidad de Suba, al noroccidente de la capital. Según las autoridades, vecinos del conjunto reportaron sobre las 11 de la noche a la línea 123 un caso de riña familiar. Al llegar al lugar, encontraron una macabra escena en el interior de la residencia: los cuerpos sin vida de un hombre y una niña. Lea aquí: Asfixiada y arrojada por la ventana: el relato de la Fiscalía sobre la muerte de la periodista Laura Blanco en Bogotá El hombre, identificado como un militar activo del Ejército Nacional, y su hija, habían sido brutalmente asesinados. El cuerpo del militar presentaba más de 100 puñaladas, mientras que la pequeña tenía al menos 70 heridas.

Dentro de la residencia también encontraron a la madre de la familia, Catherine Torres Velásquez, de 37 años, quien estaba con vida y había alertado a los vecinos y a las autoridades el doble homicidio que cometió su hijo de 14 años, quien tras una audiencia de imputación de cargos, aceptó haber cometido el crimen. Antes de su judicialización, al menor se le practicaron exámenes psicológicos y durante los mismos, relató lo que ocurrió esa noche y cómo asesinó a sus familiares. La revista Semana conoció el expediente y divulgó partes de su confesión. Siga leyendo: Fiesta de indígenas embera en Bogotá terminó en riña: un joven falleció y una menor resultó herida Según su relato, la primera víctima fue su padre. En el testimonio justificó su actuar diciendo que siempre peleaba con su madre por temas “de pareja” y por eso rechazaba la actitud de su papá. “Eso nos afectó a mí y a mi hermana. Más a ellas, no me gustaba”, señaló. La noche del crimen “cuando bajaba (por el arma), estaba pensando en apuñalarlo”, dijo. “Estaba estresado por el trato que nos daba a los tres, bravo, porque siempre nos hacía sufrir, a mi mamá con temas de ellos, de pareja, eso nos afectó a mí y a mi hermana, más a ellas, no me gustaba”, agregó.

Aunque aclaró que no había planeado el crimen, reconoció que sí pensó en qué parte del cuerpo debía atacar para causarle el mayor daño a su papá. “En clase de biología, anatomía, siempre nos decían que las partes más delicadas del ser humano eran pecho y cerebro. Yo ya había estudiado las partes débiles, si metía el cuchillo en el pecho sabía que algún órgano se iba a afectar”, explicó. Esa noche, el mayor Bueno estaba en su habitación, en el cuarto piso de la vivienda, acostado y revisando su celular. A su lado estaba su hija, que se había quedado dormida. La madre estaba en un restaurante y el adolescente permanecía en su cuarto, molesto por la discusión previa. Fue entonces cuando decidió bajar a la cocina, tomó un cuchillo y lo ocultó en su espalda mientras subía las escaleras hacia la habitación de su padre. En video: Así fue el ataque a cuchillo de un adulto mayor contra dos personas en la terminal El Salitre de Bogotá “Tenía el cuchillo en la espalda, subí y le pegué una puñalada. Él estaba en el cuarto piso, en la habitación acostado con mi hermana. Ella estaba dormida, él estaba mirando el celular para unas cosas del trabajo, ahí yo lo apuñalo en el corazón, en alguna parte del pecho”, relató en su declaración revelada por Semana. Luego de unos minutos, decidió volver a la habitación en la que estaba su padre herido, pero dijo que, a pesar de sentir que había cometido un error, pensó en el maltrato que, según él, le generaba. “Él me castigaba y me pegaba, entonces sentí rabia y me descontrolé, cogí el cuchillo de la cama y le pegué más puñaladas. Yo no sabía si estaba muerto, sabía dónde era la puñalada, pero no sabía si estaba muerto”.