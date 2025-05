“No me vaya a dejar llevar por él”: el impactante relato de vecinos que rescataron a hijastra abusada por un pastor cristiano en Caldas

Uno de los principales testigos del caso fue Diego Osorio, vecino del sector y quien se convirtió en una de las personas que logró ayudarla. “Yo escuché unos gritos y me asomé, pensé que era una pelea de pareja. Cuando me paré a mirar qué había pasado, si estaban borrachos o era una pelea, una señora que también se acercó me pidió auxilio”, relató Osorio a ese medio.

“Ahí me di cuenta que ella tenía cinta en los brazos, en la boca y en el cuello, pero ya estaba perdiendo el sentido porque ella me pedía auxilio con los ojos”, indicó que logró aflojar el amarre de su cuello y, al hacerlo, la niña le dijo: “Me violó, me violó y me iba a matar”, agregó.

Incluso, Osorio señaló que el pastor escuchaba música cristiana para que no se escucharan los gritos de la víctima.