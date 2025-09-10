“Me lo mataron”: desgarrador relato de familiares del joven vendedor ambulante asesinado por su competencia en el centro de Bogotá

En los alrededores del sector de La Mariposa en el centro de Bogotá, fue asesinado el pasado 5 de septiembre David Rodríguez Vargas, un joven de 23 años que tenía un puesto como vendedor ambulante. Según testimonios recogidos por varios medios, dos hombres atacaron al joven por la espalda con un arma blanca cerca a la estación de la Avenida Jiménez de TransMilenio.

“Desgraciadamente este viernes 5 de septiembre se la cobraron con mi hermano menor, que no tenía nada que ver contra ellos. Ahí lo que pasó fue que ese día vieron a mi hermano solo. Es una mentira que mi hermano fue a buscar problema, que fue por una riña. No, eso no pasó. Mi hermano salió ese día a comprar unas cosas que le hacían falta al puesto de él y lo vieron solo en su bicicleta y lo que hicieron fue apuñalarlo por la espalda. Ahí arrancaron a correr y todavía siguen prófugos de la justicia.”, narró la hermana de David a Noticias Caracol.