x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Me lo mataron”: desgarrador relato de familiares del joven vendedor ambulante asesinado por su competencia en el centro de Bogotá

El vendedor ambulante de 23 años, David Rodríguez Vargas, fue asesinado el pasado 5 de septiembre; sus familiares y amigos denuncian que había recibido ataques por parte de otros vendedores desde hace por lo menos dos años. ¿Qué dicen las autoridades?

  • Las autoridades investigan ambos casos, pero en el caso de David se busca establecer la identidad de los asesinos en relación a la supuesta venganza de competidores. Fotos: cortesía
    Las autoridades investigan ambos casos, pero en el caso de David se busca establecer la identidad de los asesinos en relación a la supuesta venganza de competidores. Fotos: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 49 minutos
bookmark

En los alrededores del sector de La Mariposa en el centro de Bogotá, fue asesinado el pasado 5 de septiembre David Rodríguez Vargas, un joven de 23 años que tenía un puesto como vendedor ambulante. Según testimonios recogidos por varios medios, dos hombres atacaron al joven por la espalda con un arma blanca cerca a la estación de la Avenida Jiménez de TransMilenio.

“Desgraciadamente este viernes 5 de septiembre se la cobraron con mi hermano menor, que no tenía nada que ver contra ellos. Ahí lo que pasó fue que ese día vieron a mi hermano solo. Es una mentira que mi hermano fue a buscar problema, que fue por una riña. No, eso no pasó. Mi hermano salió ese día a comprar unas cosas que le hacían falta al puesto de él y lo vieron solo en su bicicleta y lo que hicieron fue apuñalarlo por la espalda. Ahí arrancaron a correr y todavía siguen prófugos de la justicia.”, narró la hermana de David a Noticias Caracol.

Al lugar de lo hechos llegó una ambulancia que trasladó al sujeto hasta un centro asistencial, pero llegó sin vida.

El hermano del joven asesinado también dio declaraciones que coinciden con la versión de la hermana. “Tuvo una herida muy grande, me le atravesaron el corazón, pulmones. No me le dieron tiempo de nada. Me lo mataron”, dijo Camilo Vargas a CityTV.

Este es el segundo caso que se conoce en ese mismo sector en los últimos días cuando una joven vendedora, identificada como Leidy, fue atacada por dos mujeres en la cara.

Las autoridades investigan ambos casos, pero en el caso de David se busca establecer la identidad de los asesinos en relación a la supuesta venganza de competidores.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida