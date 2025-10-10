Lujo y controversia: los relojes que ponen en aprietos a figuras del Gobierno Petro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, nuevamente es protagonista de una controversia que tiene dando de qué hablar a las redes sociales. En esta oportunidad no se trata de una investigación, alguno de sus casos judiciales o un asunto de carácter político. La polémica tiene que ver con uno de sus relojes, tasado en más de $650 millones.



Le puede interesar: Benedetti responde a críticas por su “lujoso” reloj: “Es chimbo, me lo puse para que digan que soy un bandido”

Se trata de un exclusivo reloj de la marca suiza Patek Philippe que el funcionario portaba al grabar uno de los videos institucionales del Ministerio. Ante ello, activista político Ariel Ricardo Armel cuestionó a Benedetti por el millonario costo del reloj: “¿Las primas técnicas están muy altas? En el progresismo, solo progresan los políticos zurdos”, dijo.

El ministro respondió y aseguró que el reloj no es legítimo, sino que fue un obsequio de alguien que se lo trajo de Turquía. “Es chimbo, no es de verdad. Me lo puse solo para tentar a aquellos que no les caigo bien, para que digan que soy un bandido, que soy un corrupto, para señalar y sobresaltar otra vez que siempre, siempre, viven diciendo mentiras mías y que sacan fantasías”.

No obstante, Armel insistió en que el “amigo” de Benedetti supuestamente le trajo una colección completa ‘chimba’ de Pateck Philippe y compartió fotografías en las que el hoy ministro luce otros relojes. “La foto de la derecha es del 9 de marzo del 2021 y la de la izquierda del 21 de febrero del 2021. ¿Será que desde esa época nos está provocando para caer en la trampa?”, cuestionó.

Ante la controversia, de la mano de un tiktoker, Benedetti puso a prueba el reloj y lo llevó a una tienda especializada en la que supuestamente corroboraron que se trataba de una réplica. “Lo analizaron y es una réplica. Chimbo. Como todas las mentiras y procesos que me han inventado todos estos años”, señaló. Sin embargo, Armel reclamó que el reloj que mandó a revisar es diferente al que inicialmente desencadenó la controversia. “Cuéntele al país la verdad y deje de creer que Colombia es boba. ¿Cuántos Patek Philippe tiene?”, sostuvo.

No es la primera controversia alrededor de relojes que envuelve a figuras del petrismo. En septiembre pasado, se conocieron fotografías de Miguel Andrés Quintero Calle –hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero– con un lujoso reloj Rólex cuyo precio en plataformas digitales ofrecido en dólares, pero traducido a moneda colombiana oscila entre los 70 y casi 200 millones de pesos, dependiendo de los detalles.

La imagen fue rastreada en una búsqueda en teléfonos celulares de personas allegadas a él. Y sería apenas una muestra del poder económico que acumuló durante la alcaldía de su hermano, el exalcalde Daniel Quintero. Inclusive, en febrero pasado el protagonista fue el propio presidente Gustavo Petro, quien fue fotografiado portando lo que sería un reloj Rolex Submariner, cuyo valor sería de entre 200 y 400 millones de pesos. No obstante, el mandatario reveló que se trataba de un Challenger Chrono, un modelo de la marca suiza Swiss Alpine Military by Grovana, por valor de cerca de $1’300.000.

