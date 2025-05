Pese a los impuestos, las remesas para este año van a superar los US$12.000 millones

Según la Oficina de Censo de EE.UU., aproximadamente la quinta parte de la población trabajadora estadounidense son inmigrantes, aproximadamente 40 millones, y esta población casi en su totalidad envía plata a sus países de origen. Aquí se incluyen personas con residencia permanente y visados de no inmigrante.

Esta disposición de Trump afectaría notablemente a países como México, Guatemala y a Colombia, tomando en cuenta que las remesas son una de las principales fuentes de ingresos de divisas, de hecho, en febrero esta fuente superó a los dólares que le aporta el petróleo, según un análisis de Corficolombiana.

Este nuevo impuesto genera preocupación teniendo en cuenta que un gravamen de 5% se sumaría a los cargos actuales que cobran las empresas que hacen estos giros, como Western Union y MoneyGram International, que cobran entre 5% y 10% por el servicio.

Cabe señalar que este impuesto le pegará solamente a los envíos que se hacen desde Estados Unidos, y no a los que ingresen. Aunque la medida va a engrosar las arcas del gobierno americano, hay algunas zonas grises en la regulación, por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses que envíen dinero a países receptores de remesas, no les aplica este 5%. Para poner un ejemplo práctico, si un colombiano envía el dinero le cobran, pero si está casado con un estadounidense, y es este último quien hace el giro, a ese no le van a cobrar.