Los ingresos por las remesas a agosto ya superan lo que se ha vendido en petróleo

Los dólares que ingresaron al país por remesas volvieron a superar los que entraron por el petróleo. Hasta agosto de 2025, por este concepto llegaron US$8.661 millones por los giros de los trabajadores en el exterior, una cifra que, comparada de manera individual con las exportaciones de café, carbón, y ferroníquel, resulta superior.
Hasta julio de 2025, el país recibió US$7.599 millones por las ventas externas del petróleo, es decir, poco más de US$1.000 millones menos que el flujo proveniente de las remesas.
Aunque las proyecciones del mercado financiero apuntaban a que en agosto se superarían US$1.100 millones por remesas, la cifra reportada por el Emisor fue de US$1.095,3 millones. En lo corrido del año, el mes con más ingresos fue julio, con US$1.158 millones.