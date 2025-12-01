Remesas en octubre superan las exportaciones de manufacturas y suman más de US$10.000 millones en el año

Con este resultado, las remesas acumuladas en lo corrido del año superaron los US$10.000 millones. Octubre se ubicó como el quinto monto más alto de 2024, aunque aún por debajo del récord registrado en julio, cuando ingresaron US$1.158,36 millones.

El Banco de la República informó que en octubre los trabajadores colombianos en el exterior enviaron US$1.092,10 millones en remesas, lo que representa un aumento de 5,4% frente al mismo mes del año pasado, cuando se recibieron US$1.036,40 millones.

Teniendo en cuenta lo anterior se registró un incremento del 5,4% frente al mismo mes de 2024. Y es que según el más reciente informe de Raddar, estos recursos siguen siendo una fuente clave del gasto de los hogares, con una participación del 4,4 %, pero vienen mostrando señales de desaceleración. “Después de 17 meses, las remesas volvieron a presentar un aporte negativo al cambio del gasto, posiblemente por la apreciación del peso colombiano. En octubre, la TRM promedió $3.857, completando dos meses por debajo de $4.000”, señala el análisis.

Este valor prácticamente triplica las exportaciones de enero a septiembre de café sin tostar descafeinado, que alcanzaron un valor de US$4.215,9 millones; o las de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos, que llegaron a US$9.614.

De hecho, no hay un solo producto de las exportaciones del sector agropecuario, alimentos y bebidas que supere los ingresos que recibe el país por remesas. En el listado, después del café, se ubican los bananos y plátanos (US$1.109,2 millones), el aceite de palma y sus fracciones (US$632 millones), y los extractos, esencias y concentrados de café (US$378,5 millones).

Las remesas también superan el valor total de las exportaciones del sector manufacturero, que alcanzaron US$8.118,7 millones en los primeros nueve meses del año, es decir, casi US$2.000 millones menos de lo que envían los trabajadores colombianos desde el exterior.

Lea más: “El reto para el próximo año es recuperar la inversión en Colombia”: Juana Téllez, economista jefe del BBVA Research Colombia

Este comportamiento también se explica por la dinámica del ingreso de divisas al país, influenciada por factores como la tasa de cambio, los ingresos por exportaciones mineroenergéticas y la monetización de recursos ejecutada por el Ministerio de Hacienda dentro de su estrategia de endeudamiento, según el Banco de Bogotá.

Raddar resalta que las remesas continúan siendo una fuente sólida de ingresos no laborales, junto con las transferencias del Gobierno, los arriendos, el turismo y la venta de café.

Conozca también: Remesas en Colombia: un ingreso que crece entre la precariedad y las trabas migratorias