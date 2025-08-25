Récord en remesas: a junio alcanzaron US$6.417 millones y ya igualan al petróleo, carbón y café

El ingreso de remesas en Colombia continúa con la senda de crecimiento observada a finales del año pasado y, durante el primer semestre de 2025, igualó los ingresos por exportaciones petroleras y superó a otras ventas externas tradicionales como las de carbón y café.

Entre enero y junio, las remesas sumaron US$6.417 millones, mientras que las exportaciones de petróleo alcanzaron US$6.491,1 millones, según cifras del Dane. Y si estas se contabilizaran dentro de las exportaciones tradicionales, se ubicarían en el primer lugar, por encima de las ventas externas de café, que sumaron a junio US$2.685,14 millones, y de carbón, con US$2.372,65 millones.

De hecho, solo en julio se registró el mayor valor del año en la entrada de remesas, con US$1.158,36 millones, lo que elevó el acumulado anual a US$7.665,45 millones.

Según el analista económico Diego Montañez-Herrera, las remesas ya acumulan más dólares que la Inversión Extranjera Directa (IED) en lo corrido de 2025 y completan 14 meses consecutivos por encima de los US$1.000 millones mensuales.

