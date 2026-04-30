Renault-Sofasa frenó la exportación de casi 4 mil carros a Ecuador por la guerra arancelaria con Colombia

Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, presentó el plan más ambicioso de la compañía desde su fundación en 1969. La hoja de ruta, denominada Future Ready y con horizonte a 2030, busca convertir la planta de Envigado en un hub exportador para América Latina, acelerar la adopción de vehículos electrificados en Colombia y reducir a la mitad los tiempos de desarrollo de nuevos modelos. La compañía también reveló que el primer trimestre de 2026 fue el mejor desde 2012, con un crecimiento de 43% en las ventas del mercado colombiano frente al mismo periodo del año anterior. A la par, la planta de Envigado ya destina el 60% de su producción a exportaciones. La planta cuenta con una capacidad instalada de 77.000 vehículos al año. En 2025 produjo 36.000 y, de mantenerse el ritmo actual, en 2026 cerraría entre 43.000 y 44.000 unidades. Esa diferencia entre capacidad y producción es, según Vélez, la principal oportunidad de crecimiento. La estrategia para cerrarla es la exportación. En el caso de México, para 2026, ese mercado ya solicitó más de 21.000 unidades de ese mismo modelo. El caso venezolano promete alzas, en 2025 se enviaron 622 unidades, ya hay acuerdos para aumentar los envíos. “Estamos totalmente listos para exportar masivamente a Venezuela”, señaló Vélez. El siguiente frente es Brasil, el mayor mercado de la región, donde la apuesta de Renault es ingresar con producción colombiana, pero depende de un instrumento aún en negociación, el Acuerdo Complementario 72 (AC-72). A partir de este panorama, EL COLOMBIANO conversó con Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, sobre la apertura de mercados de la compañía y lo que viene para el sector automotor.

En el caso de México, para 2026, ese mercado ya solicitó más de 21.000 unidades de ese mismo modelo. El caso venezolano promete alzas, en 2025 se enviaron 622 unidades, ya hay acuerdos para aumentar los envíos. “Estamos totalmente listos para exportar masivamente a Venezuela”, señaló Vélez. El siguiente frente es Brasil, el mayor mercado de la región, donde la apuesta de Renault es ingresar con producción colombiana, pero depende de un instrumento aún en negociación, el Acuerdo Complementario 72 (AC-72). A partir de este panorama, EL COLOMBIANO conversó con Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, sobre la apertura de mercados de la compañía y lo que viene para el sector automotor.

Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa.

Renault-Sofasa ve con buenos ojos la reapertura del mercado venezolano, con 622 carros ya vendidos. ¿Cómo se materializó esa exportación? ¿El vecino país se convierte en un foco para 2026?

“Históricamente, el mercado venezolano ha sido uno de los más importantes para la planta de Envigado. En 2007 fabricamos 34.000 unidades que fueron exportadas a Venezuela. De hecho, llegó a ser tan relevante que teníamos una filial llamada Sofaven, con la cual queríamos hacer una operación de montaje, producir la carrocería en Envigado y terminar el ensamble en Venezuela. Luego, por razones geopolíticas, no continuamos las exportaciones. En 2023, como siempre mantuvimos la esperanza de que se reabriera el mercado, tomamos una decisión estratégica de largo plazo y retomamos las negociaciones con un importador; así decidimos reabrir el mercado venezolano. El año pasado exportamos 622 vehículos. Tenemos validadas las rutas, tanto terrestres como marítimas, y estamos a la expectativa. Hace dos semanas tuvimos en nuestra planta de Envigado a nueve concesionarios, 25 personas entre CEO, dueños y gerentes generales, mostrándoles nuestras capacidades, nuestros productos y poniendo a disposición la planta. Estamos muy confiados en que, en el corto plazo, podamos tener pedidos en firme y comenzar a retomar de manera importante las exportaciones hacia el vecino país”. Puede leer: “Por cada peso invertido en la planta de Envigado, se generan $2,6 en el PIB nacional”: presidente de Renault-Sofasa

Hablando de vecinos, este año comenzó una guerra comercial entre Daniel Noboa y Gustavo Petro. ¿Qué tanto les afectó esa situación con Ecuador?

“Sí, Ecuador ha sido también un mercado importante para la planta de Envigado. Si nos remontamos un poco en la historia, en los últimos cinco años hemos exportado cerca de 24.000 unidades hacia Ecuador. Eso son 265 millones de dólares, más o menos, en exportaciones. Eso representa, en promedio, el 13% de la producción de la planta de Envigado. Entonces, es un mercado supremamente relevante. En enero logramos enviar cerca de 400 unidades. A partir de febrero, cuando entraron en vigencia los nuevos aranceles, ya no hemos exportado más. Teníamos previsto exportar entre 3.000 y 4.000 unidades y, en este momento, la decisión que hemos tomado es comenzar a redistribuir esos vehículos en el mercado colombiano y el mercado mexicano, que son mercados supremamente importantes. Sin embargo, estamos confiados, desde Renault, en que podamos superar este impase y que ambas naciones reabran nuevamente el mercado entre sí, para retomar las exportaciones”.

Ya que menciona a México, ¿la meta entre 21.000 y 22.000 vehículos en ese mercado se mantiene para este año, considerando la redistribución tras el cierre de Ecuador?

“Nuestro sueño es convertir y consolidar a Sofasa en un hub de exportaciones del grupo Renault para toda América Latina. Y hemos avanzado, de la producción del año pasado, el 44% fue para exportación. Este año, en lo corrido, ya hemos exportado el 60% de la producción, lo que muestra cómo estamos volcando la planta a tener una vocación exportadora hacia otros mercados. Dentro de los mercados más importantes para nosotros está el mexicano, gracias a productos como el Renault Kwid. Solo de ese modelo exportamos al mercado mexicano 5.200 vehículos el año pasado. Este año, de ese vehículo, tenemos pedidos de alrededor de 21.000 unidades. Obviamente, todo esto dependerá de la evolución del mercado mexicano. Esas son las previsiones que tenemos hoy, pero pueden variar conforme evolucionen las diferentes variables que rigen el mercado”. Lea aquí: Kia y Renault dominan las ventas de vehículos en Colombia, pero marcas chinas registran el mayor crecimiento

Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa.

Para cerrar, hoy vemos una entrada acelerada de marcas eléctricas, pero con cuellos de botella en infraestructura, falta de puntos de carga, filas y limitaciones en conjuntos residenciales. ¿Cómo ven ese panorama y qué implica para los planes de Renault en Colombia?

“Lo primero que habría que decir es que en el grupo Renault estamos comprometidos con la transición energética. Tenemos un objetivo global de ser net zero a 2050 y contamos, incluso, con metas de mediano plazo, tanto en Europa como en los mercados internacionales. En el nuevo plan estratégico Future Ready queremos vender 2 millones de unidades de vehículos de la marca Renault a nivel mundial, 1 millón en Europa y 1 millón en los mercados internacionales. El 100% de esos vehículos vendidos en Europa serán electrificados y el 50% en los mercados internacionales también lo serán. En Colombia tenemos un portafolio comprometido con la transición energética de manera responsable”.

¿A qué se refiero con responsable?