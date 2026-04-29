Producción de la planta de Renault-Sofasa, en Envigado, creció 80% en el primer trimestre de 2026

Renault-Sofasa registró su mejor primer trimestre del año en ventas desde 2012. Subiría su producción en Envigado de 41.000 a 44.000 carros en 2026. La compañía reabrió su mercado en Venezuela con 622 carros exportados. Estas son algunas cifras que reveló Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, en la presentación del plan más ambicioso de la compañía desde su fundación en 1969. La hoja de ruta, bautizada Future Ready y vigente hasta 2030. Este tiene tres grandes apuestas: convertir la planta de Envigado en un centro de exportación para toda América Latina, masificar los vehículos electrificados en Colombia y reducir a la mitad el tiempo de desarrollo de sus nuevos modelos. Puede leer: Renault-Sofasa contempla reubicar sus exportaciones hacia Ecuador ante el incremento de aranceles

El mercado de carros en Colombia es más eléctrico que Estados Unidos

Colombia sorprendió en el primer trimestre de 2026, el 44% de los vehículos vendidos en el país fueron electrificados, 30% híbridos y 14% completamente eléctricos. Para comparar, Estados Unidos, la economía más grande del mundo, ronda apenas el 10% de electrificación en sus ventas. Esa aceleración en el país está impulsada por cuatro factores como el peso colombiano relativamente fuerte frente al dólar, la exención de arancel de importación para vehículos eléctricos sin importar el país de origen, el beneficios como el IVA diferenciado y las restricciones de circulación en las principales ciudades para vehículos de combustión. Asimismo, Colombia es un mercado que apenas empieza a crecer, se vendieron 234.000 vehículos en 2025. Y para 2026, Renault proyecta que el total del mercado llegue a 246.000 unidades. Pero Vélez ve ese número como el piso, no el techo. “Colombia tiene 134 carros por cada 1.000 habitantes. México tiene 282. Argentina, 232. Europa, 600. El verdadero nivel de este mercado debería ser como Argentina, entre 500.000 y 600.000 vehículos al año”. El referente histórico le da razón a Vélez, quien calculó que, en 2013, el país vendió 303.000 unidades. Recuperar ese pico y superarlo, con la electrificación como motor, es la apuesta central del plan de la compañía. Siga leyendo: ¿Por qué crecen tanto los vehículos eléctricos en Colombia? Hay 267% más que hace un año

La planta de Envigado quiere volver a ser la fábrica de América Latina

Renault-Sofasa tiene 77.000 vehículos de capacidad instalada anual en su planta de Envigado. En 2025 produjo 36.000. Este año, al ritmo del primer trimestre, cerrará entre 43.000 y 44.000. La brecha entre lo que puede fabricar y lo que fabrica es, para Vélez, la mayor oportunidad. La estrategia para cerrarla es la exportación de carros a varios mercados de Latinoamérica como México. Por ejemplo, en 2024, la planta de Envigado vendió 2.900 vehículos en México. En 2025, cerca de 6.000, de los cuales 5.200 fueron del modelo Kwid. Para 2026, México ya pidió más de 21.000 unidades solo del Kwid. “Ser competitivos con un producto fabricado en las montañas antioqueñas, bajarlo al puerto de Cartagena, cruzar el Atlántico y llegar a México es toda una hazaña, y lo estamos logrando”, dijo Vélez. El mecanismo que hace posible ese milagro logístico se llama CER (Certificado de Reembolso Tributario), es decir, devuelve el 3% del valor FOB de cada exportación, lo que en la práctica subsidia el costo de llevar un carro desde Envigado hasta Veracruz. El otro caso es Venezuela, que es el más dramático de la producción de Renault-Sofasa. ¿Por qué? En 2007, Renault-Sofasa exportó 34.000 vehículos a Venezuela, la mitad de su producción ese año. Luego se cerró la frontera. En 2023, la compañía decidió volver. En 2025 vendió 622 unidades, cifra que hoy representa apenas tres días de producción en la planta. Pero detrás de ese número mínimo hay una infraestructura ya construida, con nuevo importador, logística marítima validada tras el cierre de la frontera terrestre en noviembre pasado, y una red de concesionarios venezolana que ya visitó la planta en Envigado. “Estamos totalmente listos para exportar masivamente a Venezuela”, afirmó Vélez. En tercer lugar está Brasil, considerado el gran pendiente. Este país representa el 40% de las ventas de toda América Latina y fabrica 3 millones de vehículos al año para un mercado interno de 1,5 millones. Por eso, Renault quiere entrar con producción colombiana, pero necesita un instrumento que aún no está en marcha, se llama el Acuerdo Complementario 72 (AC-72), un tratado bilateral que está en negociación. “Para nosotros es fundamental mantener las condiciones que nos den estabilidad jurídica y permitan, en el corto y mediano plazo, llegar con vehículos fabricados en Envigado al mercado brasilero”, apuntó el directivo. Y agregó: “Eso sería un punto de inflexión para toda la industria automotriz del país”. Lea aquí: “Por cada peso invertido en la planta de Envigado, se generan $2,6 en el PIB nacional”: presidente de Renault-Sofasa

Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa.

El plan global: 36 modelos nuevos, la mitad del planeta electrificado

El plan Future Ready de Renault-Sofasa opera en cuatro ejes, que son crecimiento, tecnología, excelencia operacional y confianza. En números, la meta es vender 2 millones de vehículos de la marca Renault en 2030, el doble de los 620.000 que vendió en 2025. 1 millón de esos vehículos deberán venir de los mercados internacionales. “Nosotros queremos vender 2 millones de vehículos de la marca Renault. De ese total, aspiramos a que la mitad se comercialice en mercados internacionales. Para tener una referencia, en 2025 vendimos 620.000 vehículos y la meta es llegar a 1 millón. Asimismo, de esos 2 millones proyectamos que el 100% sean vehículos electrificados en 2030, y en los mercados internacionales buscamos que al menos el 50% de las ventas correspondan a modelos electrificados”. Para lograrlo, el grupo lanzará 36 modelos nuevos entre 2026 y 2030, de los cuales 14 irán a los mercados internacionales, incluyendo Colombia. Todos serán híbridos o eléctricos. Uno de los cambios más llamativos del plan es la velocidad de desarrollo. Vélez lo ilustró con un ejemplo personal, en abril de 2021, él mismo empezó desde cero el proyecto del Renault Boreal. Tardó más de 4 años en llegar a producción, en noviembre de 2025. La meta ahora es hacer ese mismo proceso en 2 años. El Twingo eléctrico, recién lanzado en Europa, fue el primer caso, de una hoja en blanco a producción en 24 meses. También un nuevo modelo de Dacia, el equivalente al Twingo en el segmento A, se está desarrollando en 17 meses. “Ya empezamos a recoger los frutos de lo que sembramos”, dijo Vélez. Añadió que el carro ya no lo define el software, sino que lo definirá la inteligencia artificial. Por eso, Renault quiere ir más allá del vehículo “definido por software”, que ya existe en modelos como la Koleos iTech. El próximo paso, según el directivo, es el vehículo “definido por inteligencia artificial”, un salto que la compañía espera dar en los próximos cuatro años. Entérese: Kia y Renault dominan las ventas de vehículos en Colombia, pero marcas chinas registran el mayor crecimiento

Renault cierra el primer trimestre en segundo lugar, con cuatro modelos en el top 20