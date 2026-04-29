Producción de la planta de Renault-Sofasa, en Envigado, creció 80% en el primer trimestre de 2026

Renault-Sofasa registró su mejor primer trimestre del año en ventas desde 2012. Subiría su producción en Envigado de 41.000 a 44.000 carros en 2026. La compañía reabrió su mercado en Venezuela con 622 carros exportados.
Estas son algunas cifras que reveló Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, en la presentación del plan más ambicioso de la compañía desde su fundación en 1969. La hoja de ruta, bautizada Future Ready y vigente hasta 2030.
Este tiene tres grandes apuestas: convertir la planta de Envigado en un centro de exportación para toda América Latina, masificar los vehículos electrificados en Colombia y reducir a la mitad el tiempo de desarrollo de sus nuevos modelos.
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