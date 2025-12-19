¿El Bayern Múnich sufre sin Luis Díaz? Así ha sido el rendimiento del club bávaro desde la ausencia del colombiano

El idilio entre Luis Díaz y el Bayern Múnich ha sido tan intenso que su ausencia se siente como un apagón en el Allianz Arena. Desde su llegada, el “guajiro” aportó una creatividad que revitalizó el ataque alemán, pero las recientes suspensiones han dejado al desnudo una realidad incómoda: sin Díaz, el Bayern pierde su factor sorpresa. La estadística es fría pero reveladora. Con Luis en cancha, el equipo de Vincent Kompany promediaba exhibiciones de autoridad, como el 4-0 ante el Club Brujas o el 5-0 frente al Stuttgart. Sin embargo, la roja ante el PSG sobre Achraf Hakimi, y la acumulación de amarillas en la Bundesliga han frenado en seco esa superioridad. Le contamos cómo le ha ido al Bayern Múnich desde que Luis Díaz no está.

El pasado 14 de diciembre, el Bayern concedió un empate 2-2 ante el colero Mainz, un resultado impensable semanas atrás. Sin el desborde del colombiano, Harry Kane se vio aislado, logrando rescatar un punto solamente, a través de un penal al minuto 87, lo que puso en riesgo la racha de victorias del Munich en la liga local.

La prensa alemana destacó el rol de Luis Díaz en el Bayern Múnich

La prensa alemana no ha tardado en señalar el bache. El diario Bild fue contundente tras el último tropiezo: “El Bayern sin Díaz pierde su alma; el equipo se vuelve plano y sin agresividad por las bandas”. Por su parte, la revista Kicker analizó que, aunque la posesión se mantiene, la profundidad desaparece: “El Bayern domina el balón, pero no domina al rival. Falta ese cambio de ritmo que solo el colombiano imprime”. Incluso la victoria 3-1 ante el Sporting de Lisboa en Champions, el vacío fue evidente. Aunque se sumaron los tres puntos, el ataque careció de la agresividad habitual. Cuando Díaz está presente, rivales de peso como el Frankfurt (3-0) o el PSG (2-1) sufrieron ante su capacidad de romper líneas, permitiendo que jugadores como Olise y Kane encontraran espacios que hoy parecen cerrados bajo llave.

Vincent Kompany reconoce la ausencia de Luis Díaz