¿El Bayern Múnich sufre sin Luis Díaz? Así ha sido el rendimiento del club bávaro desde la ausencia del colombiano

El idilio entre Luis Díaz y el Bayern Múnich ha sido tan intenso que su ausencia se siente como un apagón en el Allianz Arena. Desde su llegada, el “guajiro” aportó una creatividad que revitalizó el ataque alemán, pero las recientes suspensiones han dejado al desnudo una realidad incómoda: sin Díaz, el Bayern pierde su factor sorpresa.
La estadística es fría pero reveladora. Con Luis en cancha, el equipo de Vincent Kompany promediaba exhibiciones de autoridad, como el 4-0 ante el Club Brujas o el 5-0 frente al Stuttgart. Sin embargo, la roja ante el PSG sobre Achraf Hakimi, y la acumulación de amarillas en la Bundesliga han frenado en seco esa superioridad. Le contamos cómo le ha ido al Bayern Múnich desde que Luis Díaz no está.