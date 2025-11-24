“El gobierno americano debería meter a la fiscal Camargo a la Lista Clinton”: gobernador Rendón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instó al gobierno de Estados Unidos a incluir a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la Lista Clinton. La solicitud la formuló el mandatario seccional durante la mañana de este lunes, tras referirse en una entrevista radial a un nuevo escándalo que involucra integrantes del alto gobierno colombiano por supuestos nexos con las disidencias de las Farc y en el que la jefa del ente acusador fue cuestionada por su presunta inacción contra esa agrupación. En contexto: Archivos de ‘Calarcá’: ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año? En medio de dicha polémica, Camargo ha sido especialmente criticada por un hecho ocurrido en julio de 2024, cuando desde su despacho avaló dejar en libertad a alias Calarcá y varios de sus subalternos luego de ser retenidos en una caravana en Antioquia, que había sido detenida por la Fuerza Pública y en la que se transportaban armas, dinero en efectivo, entre otros elementos. “Yo creo que el gobierno americano debería meter en la Lista Clinton también a todas las personas vinculadas en este entramado criminal, empezando por la fiscal Camargo”, expresó Rendón este lunes.

El pedido del gobernador aparece pocas horas después de un fuerte debate público que desató una investigación periodística publicada por Noticias Caracol, en la que se destaparon delicados indicios que apuntarían a una infiltración de las disidencias de las Farc en esferas del Estado colombiano. En su informe, el noticiero reveló apartes de archivos que fueron incautados a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá. Dentro de los elementos más sensibles del informe se destacan indicios que pondrían bajo tela de juicio el papel del general retirado Juan Miguel Huertas y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, con los líderes de esa organización al margen de la ley. Lea también: “No sabíamos que la Fiscalía tenía esa información”: director del DNI sobre archivos de alias ‘Calarcá’ La investigación dejó sobre la mesa una posible cercanía de la campaña presidencial de Petro con dicha agrupación. Si bien el grueso de la polémica se ha ceñido sobre esos funcionarios, la fiscal general es cuestionada por su presunta inacción en contra de esa agrupación, inicialmente por su orden de liberar a alias Calarcá y otros cabecillas detenidos en un retén del 23 de julio de 2024, avalando su condición de “gestores de paz”.