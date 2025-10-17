x

¿La polémica por el asunto Débora Arango sacó a la directora del Mamm?

María Mercedes González estuvo al frente del Mamm más de una década. Su trabajo le dio visibilidad internacional al museo, pero el debate por el intento de venta de dos cuadros de Débora Arango desplazó la atención de los medios.

  • La renuncia de María Mercedes González a la dirección del Mamm se conoció el pasado miércoles a través de un comunicado compartido en redes sociales del museo. Foto EL COLOMBIANO.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 16 minutos
Luego de 13 años al frente del Mamm, en la noche del miércoles, se confirmó la renuncia de María Mercedes González al cargo de directora.

“A partir de un liderazgo inspirador, María Mercedes González, asume un nuevo reto en un importante cargo público para la cultura del país. Continuará siendo parte del Mamm como miembro de su junta directiva”, dice el mensaje compartido por el museo para confirmar la noticia.

La decisión se da semanas después del escándalo que suscitó la intención del museo de vender “Rojas Pinilla” y “Madona del silencio”, obras de la colección donada por la artista envigadeña Débora Arango. Pero, al parecer, la renuncia no se explica solo por eso.

Cómo señala el comunicado, María Mercedes asumirá un cargo público en el sector cultural, aunque todavía no se ha confirmado cuál (fuentes que conocen el sector hablan de Idartes). Además, este pasó al costado de González era algo que muchos en el mundo del arte local ya preveían, pues después de tantos años en el cargo, veían un ciclo cumplido para ella en el museo.

Fuentes que conocen el mundo del arte en la ciudad, afirman que dos contingencias habían retrasado la decisión de María Mercedes. La primera fue el golpe recibido por todas las instituciones culturales del país durante la pandemia de la Covid-19, del que apenas algunas se recuperan. La segunda fue la renuncia a finales de 2024 de Emliano Valdés al cargo de curador del Museo.

Para artistas y gestores culturales, el trabajo de María Mercedes le dio proyección internacional al Mamm. Sin embargo, otros actores culturales hablaron de cierto desdén frente al arte antioqueño, que, para ellos, explica el intento de venta de dos pinturas de Arango al Banco de la República.

Vale la pena aclarar que en esta salida de María Mercedes González no se mencionó nada del tema Débora Arango, ni por parte de la directora saliente ni mucho menos del comunicado emitido por su Junta Directiva, pero quizás algunos veían venir esta renuncia porque aunque ya la polémica aparentemente se ha superado dejó muchas reflexiones “acerca de nuestros museos, la responsabilidad sobre los legados que custodian y la crisis financiera crónica que padecen”, escribió Sol Astrid Giraldo en la revista Generación de este mes, justo al tocar el caso de las obras de Débora Arango y el Museo de Arte Moderno de Medellín.

