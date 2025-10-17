¿La polémica por el asunto Débora Arango sacó a la directora del Mamm?

Luego de 13 años al frente del Mamm, en la noche del miércoles, se confirmó la renuncia de María Mercedes González al cargo de directora.

“A partir de un liderazgo inspirador, María Mercedes González, asume un nuevo reto en un importante cargo público para la cultura del país. Continuará siendo parte del Mamm como miembro de su junta directiva”, dice el mensaje compartido por el museo para confirmar la noticia.

Le puede interesar: ¡Atención artistas! Ya está abierta la convocatoria para el Festival Nacional de la Música Colombiana

La decisión se da semanas después del escándalo que suscitó la intención del museo de vender “Rojas Pinilla” y “Madona del silencio”, obras de la colección donada por la artista envigadeña Débora Arango. Pero, al parecer, la renuncia no se explica solo por eso.

Cómo señala el comunicado, María Mercedes asumirá un cargo público en el sector cultural, aunque todavía no se ha confirmado cuál (fuentes que conocen el sector hablan de Idartes). Además, este pasó al costado de González era algo que muchos en el mundo del arte local ya preveían, pues después de tantos años en el cargo, veían un ciclo cumplido para ella en el museo.