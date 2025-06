Giraldo trabajó 10 años en RTVC. Según su hoja de vida y los contratos adscritos en el SECOP, se desempeñó todo ese tiempo en Señal Colombia, pero realizando diferentes funciones: desde revisión y control de calidad a todos los contenidos hasta segmentación, alistamiento y tráfico del material programado.

Su renuncia, hecha pública por sí misma en LinkedIn, asegura: “Estuve 10 años trabajando en RTVC como contratista (prestación de servicios). Una década apostándole a un proyecto cultural que algún día me entusiasmó. Hoy, me voy. No porque tenga otra oferta. No porque “ya cumplí un ciclo”. Me voy porque quedarme me estaba costando demasiado. Costando salud. Costando energía. Costando fuego”.

En su publicación también recuerda que, aunque fue organizada con su trabajo, en los últimos años las responsabilidades fueron aumentando constantemente y sin freno, haciendo que no hubiera momentos de descanso, y que el estrés al que estaba sometida la consumiera. Giraldo aseguró que, incluso, llegó a trabajar durante varios findes de semana.

“El trabajo se triplicó, pero el contrato siguió igual. Porque ya no había fines de semana tranquilos. Ni noches sin ansiedad. Ni desconexión total, aunque fuera solo por un día”, narró.

Sin embargo, tal y como se lo denunciaron periodistas de Radiónica a EL COLOMBIANO, desde la llegada de la nueva administración, con Hollman Morris a la cabeza, las decisiones en el medio empezaron a tomarse de forma arbitraria.

“Las decisiones tomadas por parte de las cabezas de esta entidad empezaron a llegar desde la improvisación (o desde el miedo tal vez?). Solicitudes sin previsión, hechas sobre la marcha, sin contexto ni conocimiento de cómo funciona el área. Cambios urgentes que nos hacían correr... solo para que, horas después, se cancelaran porque “no eran viables”. Un desgaste continuo”, dijo. Y añadió que aquellos jefes no escuchaban las solicitudes y consejos de quienes ya llevaban tiempo trabajando en RTVC.