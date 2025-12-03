x

“Se han tomado decisiones que no comparto”: renuncia Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera y funcionaria clave del MinHacienda

Tras la salida de Angie Rodríguez de la dirección del Dapre, se dio a conocer la renuncia de la directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).

  Higuera asegura que la razón de su renuncia es que dentro del Gobierno "se han tomado decisiones que no comparto, y esto hace que no pueda continuar en el cargo". Foto: Redes Sociales/URF
El Colombiano
hace 21 minutos
bookmark

En menos de 24 horas se conocieron dos nuevas salidas en el Gobierno de Gustavo Petro. Esta vez se trata de la directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), Mónica Piedad Higuera Garzón, quien presentó este 3 de diciembre su renuncia irrevocable, con efectos inmediatos.

En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, Higuera agradeció la confianza depositada en ella tanto por el Gobierno como por el propio ministro y destacó los avances alcanzados durante su gestión en materia de regulación financiera.

Puede leer: “Me destruyeron la casa de mis padres”: Angie Rodríguez revelará amenazas y videos de daños que sufrió antes de su salida de Presidencia

Según explicó, desde la URF se lograron “avances significativos” en el fortalecimiento del marco regulatorio del sistema financiero, con reformas orientadas a incrementar la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad del sector.

Aunque aseguró compartir la visión del proyecto político del presidente Gustavo Petro, la exdirectora señaló que “se han tomado decisiones que no comparto, y esto hace que no pueda continuar en el cargo”, según se lee en el documento.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Higuera agregó que “fue un honor servirle al país desde la dirección de la URF” y agradeció al equipo de la entidad, al que calificó como “un grupo extraordinario y ejemplo de servicio público”.

Higuera también señaló que dar un paso al costado es lo “más responsable” en este momento y que ahora corresponde al Presidente designar a la persona que continuará con la labor adelantada durante su gestión en la URF.

En otras noticias: ¿Por qué Nequi se cae en cada quincena? La compañía revela detalles de su migración tecnológica

Las funciones de la URF

La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que cumple un papel técnico clave en el diseño de la regulación financiera en Colombia. Se encarga de “diseñar” las reglas del sistema financiero del país.

Su salida se conoce pocas horas después de que Angie Lizeth Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde febrero de este año, dejara el cargo. En su lugar quedó encargada Letty Leal, quien hasta entonces ejercía como subdirectora de la entidad.

Lea también: ¿Por qué Petro prefirió mantener al exagente del DAS José Alexis Mahecha y no a Angie Rodríguez? Detalles de la puja del círculo en Presidencia

