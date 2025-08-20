Cambios en Ecopetrol: Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva, renunció al cargo

El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, presentó su renuncia al cargo, decisión que, según la compañía, obedeció a motivos personales. En su reemplazo, fue designada Mónica de Greiff como nueva presidenta del órgano directivo.
Sin embargo, pese a dejar la presidencia, García Realpe continuará como miembro de la Junta y se mantendrá al frente del Comité de Compensación, Nominación y Cultura.
