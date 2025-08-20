Cambios en Ecopetrol: Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva, renunció al cargo

Sin embargo, pese a dejar la presidencia, Ga rcía Realpe continuará como miembro de la Junta y se mantendrá al frente del Comité de Compensación, Nominación y Cultura.

El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol , Guillermo García Realpe, presentó su renuncia al cargo , decisión que, según la compañía, obedeció a motivos personales. En su reemplazo, fue designada Mónica de Greiff como nueva presidenta del órgano directivo.

La Junta Directiva de Ecopetrol eligió a Mónica de Greiff Lindo como nueva presidenta y a Ángela María Robledo Gómez como vicepresidenta, quienes asumirán el cargo desde este miércoles 20 de agosto de 2025.

Entérese: En tres años de Petro las ganancias de Ecopetrol bajaron $8,5 billones

Cabe recordar que el pasado 28 de mayo de 2025, en medio de tensiones internas, De Greiff presentó su renuncia irrevocable tras la polémica por un contrato adicional de US$5,8 millones con la firma Covington & Burling. El acuerdo, firmado para asesorar en los señalamientos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, generó críticas por su alto costo y la falta de transparencia en su aprobación.

No obstante, a finales de junio, la Junta solicitó de manera unánime que reconsiderara su decisión, subrayando que su permanencia era clave para garantizar al menos un 30% de representación femenina en el órgano rector.

De Greiff hace parte de la Junta desde octubre de 2022, cuando ingresó como miembro no independiente por designación del Gobierno. En octubre de 2023 pasó a ser miembro independiente y participó en comités como Negocios, Compensación, Nominación y Cultura.

Vea también: Gobierno Petro pone el ojo sobre XM tras $100.000 millones perdidos en un software que no funciona

Su trayectoria incluye cargos como ministra de Justicia, embajadora, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y directiva en el Grupo Energía de Bogotá.