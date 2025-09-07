Renunció el primer ministro japonés al que el presidente Gustavo Petro visitó esta semana

Tres días después de que el presidente Gustavo Petro se reuniera con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, este presentó la renuncia a su cargo, en medio de la polémica por la pérdida de su partido en las recientes elecciones y algunas turbulencias económicas y sociales en el país del lejano oriente.
Ishiba, de 68 años, abandonará su cargo inmediatamente se conozca quién será su sucesor, por lo que deberá esperar las elecciones internas extraordinarias, de las cuales se conocerá su fecha en los próximos días. La decisión de hacer efectiva su salida apenas se tenga nombrado su reemplazante pasa por no dejar un vacío en el poder.
El actual primer ministro nipón había sido elegido por el Partido Liberal Demócrata (PLD) el año pasado, un partido que ha gobernado en este país con unas pequeñas interrupciones desde 1955 pero que recientemente perdió los comicios de la Cámara Alta de Consejeros y la Cámara Baja de Representantes, las más recientes el pasado 20 de julio por cuenta de los movimientos de derecha que están tomando fuerza, principalmente el partido populista Sanseito.