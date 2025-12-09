x

Petro habría pedido renuncia a viceministro tras revelaciones de EL COLOMBIANO sobre insultos a su hija Andrea

Luego de que este diario puso al descubierto chats del viceministro Dumar Guevara contra la hija mayor del presidente y su exesposa, así como cuestionamientos en un contrato, el jefe de Estado habría pedido su dimisión.

  • En Presidencia, fuentes cercanas al jefe de Estado le dijeron a este diario que ya tenían la alerta de los comportamientos de Guevara porque hace unas semanas Cambio reveló despidos masivos en el Fonigualdad, donde trabajadores denunciaron acoso laboral, retaliaciones y presuntas irregularidades. FOTO PRESIDENCIA-ARCHIVO PARTICULAR
El Colombiano
hace 3 horas
No cesan los coletazos tras la publicación realizada por EL COLOMBIANO, en la que quedaron al descubierto chats del viceministro Dumar Guevara en los que insulta a Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, y la exesposa del jefe de Estado, Mary Luz Herrán, a lo que se suman los cuestionamientos por un contrato por $55.000 millones.

Este martes se conoció que, por cuenta de lo ocurrido, el mandatario le habría pedido directamente al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, la renuncia de Guevara. Así lo reveló la emisora La FM, que señala que el pasado domingo –tras la publicación–, Petro se habría comunicado con Florián para pedir la dimisión. Además, se precisa que el ministro habría quedado extrañado por cuenta del episodio y habría ratificado que no tolerará ningún tipo de maltrato o violencia contra la mujer.

Este diario informó que Andrea Petro y Mary Luz Herrán acudieron al Ministerio de la Igualdad en agosto pasado porque querían proponer participación en charlas y foros para hablar sobre migración y discapacidad.

La conversación la iban a tener con Charlotte Callejas, hoy viceministra de mujeres, pero también tenían la expectativa de saludar al ministro Juan Florián, recién posesionado; como suele ocurrir cuando personajes de la entraña de un mandatario llegan a una oficina pública. Sin embargo, a pesar de que Florián estaba en la oficina, nunca se apareció.

En este contexto aparece Dumar Guevara, un funcionario que trabajó con ellas en el pasado y que, al parecer, se ha tomado el poder en el Ministerio de Igualdad, impidió el encuentro. “Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”, se lee en una serie de chats en poder de EL COLOMBIANO.

Le puede interesar: Exesposa de Petro se pronunció sobre chats de viceministro en los que la trata de “hp”: “Demuestra la vulnerabilidad en la que estamos”

En otro chat, escrito minutos después, el hoy viceministro encargado Guevara sube el tono: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”.

Ese día, Andrea Petro también quiso reunirse con otros funcionarios para conocer la oferta institucional en temas de discapacidad, pero Guevara tampoco dejó que sucediera, según otros chats: “Erda, esas perras siguen aplonadas aquí en el piso 19, la Marly Luz y la Andrea (...) se cansaron de esperar y se fueron, jajaja. Yo no dejé llegar a Juan (Florián) al ministerio hasta que se largaron y le di la orden a todos en la dirección que si se acercaban o algo, saludar y todo, pero cualquier requerimiento conmigo”.

Guevara formalmente ejerce el cargo de asesor de despacho, pero hace las veces de jefe de gabinete y viceministro encargado de diversidades —uno de los cinco viceministerios que tiene el MinIgualdad—, recibe a altos funcionarios, lidera proyectos, decide sobre el personal y tiene serios cuestionamientos.

Hay quejas sobre él por su trato a los demás y EL COLOMBIANO encontró nexos suyos con una empresa a la que le dieron un millonario contrato para ser el operador logístico de esa cartera.

Este diario encontró que el pasado 24 de octubre el Patrimonio Autónomo Fondo MinIgualdad –conocido como FonIgualdad y que funciona como un consorcio– firmó un contrato por $55 mil millones con la empresa Publicidad Móvil de Colombia S.A.S. conocida como Publimóvil. El objeto del contrato es “la prestación de servicios técnicos, operativos y logísticos para llevar a cabo los eventos y actividades del Ministerio de Igualdad”.

Lo presuntamente irregular es que Dumar Guevara trabajó en dos periodos distintos, en 2015 y 2018, con Publimóvil, como aparece en su hoja de vida, bajo el mando de José Luis Bolívar, gerente de esa empresa caleña. Según registros que tiene este diario, Guevara autorizó el ingreso de Bolívar y su equipo al ministerio y días después se acordó la firma del millonario contrato sobre el cual hay otras sospechas.

Siga leyendo: “Me nombro en femenino porque soy una persona y una marica”: Juan Carlos Florián quiere que lo llamen “ministra” de la Igualdad

