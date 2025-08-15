Renunció el superintendente de Servicio Públicos, Yanod Márquez

Este viernes se conoció la carta de renuncia que presentó, en las pasadas horas, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez, cargo que ocupaba desde octubre de 2024. En el texto enviado al presidente Gustavo Petro, Márquez agradeció la oportunidad que le dio el mandatario de hacerse cargo de ese despacho. “No fue una tarea fácil, pues los entes públicos recibidos para su gobierno adolecen del efecto causado por largas décadas de adormecimiento del sentido de lo público y de la reorientación de los imaginarios profesionales hacia al simple oportunismo y hacia el favorecimiento de tendencias empresariales más cercanas a la captura de rentas que hacia un ejercicio consistente con el trabajo, la creatividad y la productividad”, se lee en la misiva. Igualmente, mencionó que es “muy endeble la permanencia en un gobierno sometido a crisis frecuentes por las dinámicas que induce la confrontación gobierno-oposición, pero puedo decir que en este corto trayecto hice un esfuerzo para que con el aporte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se lograra mejorar el sistema único de información y su aprovechamiento en procesos de inspección, vigilancia y control”. Aseguró que cuando culmine la implementación de los nuevos aplicativos, estos permitirán a los usuarios recibir respuestas y soluciones inmediatas a sus peticiones, quejas y reclamos. También se logrará una mejor prestación de los servicios con el rediseño de las medidas de control mediante la imposición de los planes de gestión, así como con los procesos sancionatorios gestionados en forma de comparendos. Ambos están proyectados para poner orden en el sistema de servicios públicos mediante apertura de casos a una larga lista de empresas infractoras y de impacto en muy corto plazo. Por último, anotó que será notable la ejecución de las obras e inversiones proyectadas en empresas intervenidas y la solución integral para Air-e (que opera en el Caribe colombiano). “Deseo que su gobierno logre aún mayores resultados en beneficio de esta población por largo tiempo marginalizada y confrontada”, concluyó la carta, sin que Márquez detallara los motivos de su renuncia irrevocable. Márquez se graduó en Ciencias Políticas y Administrativas en la Escuela de Administración Pública (Esap), y se tituló como magíster y doctor en Ciencias Económicas, con énfasis en teoría económica, en la Universidad Nacional de Colombia. Con más de cuatro décadas de experiencia laboral, destacada por su amplio conocimiento en los ámbitos académico y de la administración pública.