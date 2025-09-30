Reorientar la política exterior hacia América Latina, críticas a Trump y distancia de la OTAN: lo que salió del último Consejo de Ministros

En el último Consejo de Ministros, el lunes 29 de septiembre, el presidente Gustavo Petro planteó una nueva hoja de ruta para la política exterior de Colombia. Durante su intervención, explicó que el país debe priorizar su alianza con América Latina y el Caribe, al mismo tiempo que busca cooperación específica con naciones de Asia y África. Expresó que esta visión busca diversificar relaciones y no depender de un solo bloque de poder, y subrayó que la política exterior no debe supeditarse a intereses económicos.
En el consejo también se abordaron abordó además la distancia con la OTAN y la decisión de no alinearse con los BRICS, anunció cambios en el servicio exterior con énfasis en la embajada de China y criticó a Estados Unidos y al presidente Donald Trump por las últimas revocatorias de visas a diferentes funcionarios de su Gobierno.
Entérese: Con la canciller Rosa Villavicencio, ¿cuántos del petrismo se han quedado sin visa?