Petro reapareció en réplica al Gobierno: calificó de “desastre” manejo del terremoto y pidió revivir reforma tributaria

Por ley, las organizaciones políticas declaradas en oposición tienen derecho a tres espacios de réplica al Gobierno nacional cada año. Desde el Pacto Histórico consideraron que el manejo que Abelardo de la Espriella ha tenido tras la emergencia por el terremoto ameritaba uno de ellos. La intervención estuvo a cargo del expresidente Gustavo Petro, acompañado por Iván Cepeda, quienes lanzaron duras críticas a la gestión del Gobierno frente a la crisis.
Durante la intervención, Petro aseguró que la respuesta estatal estuvo marcada por problemas de coordinación entre administraciones y por la falta de aprovechamiento de recursos que, según dijo, ya estaban disponibles para atender una catástrofe de esta magnitud.
Mencionó, además, que la falta de un proceso de empalme empeoró la situación: “Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó a Abelardo convirtió esas horas en un desastre, un desastre mayor del que había”, dijo el expresidente.