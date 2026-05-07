Reportando huecos en Buenos Aires: ¡los vecinos están cansados!

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Temas recomendados
Entre los once capturados figuran madres y otros familiares de las víctimas que recibían pagos millonarios por permitir el abuso y otros tratos degradantes.
Tras versiones sobre supuestos embargos a tarjetas de crédito, la Dian aclaró que estas no pueden ser confiscadas porque corresponden a cupos financieros de los bancos y no a dinero de los contribuyentes.
Según el director de la UNGRD, funcionarios de la entidad habrían exigido el 10 % del valor de las obras a contratistas para garantizar sus pagos.
El hombre destruyó casi la totalidad de las imágenes religiosas del templo, fue capturado por las autoridades y, según el sacerdote del lugar, el hecho estaría relacionado con problemas de salud mental.
La superestrella estadounidense se convierte en la artista más joven en aparecer en la camiseta del FC Barcelona dentro de la alianza con Spotify.