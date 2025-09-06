En UCI está uno de los tres soldados quemados con gasolina por las disidencias en Putumayo

El Hospital Militar entregó el informe sobre el estado de salud de los tres militares a los que les rociaron gasolina y luego les prendieron fuego para quemarlos vivos en Villagarzón, Putumayo, en medio de una asonada de las disidencias de las Farc. Uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los uniformados fueron atacados el pasado jueves cuando realizaban operativos contra los laboratorios de coca en este municipio del sur del país y civiles instrumentalizados por los Comandos de Frontera de este grupo armado los comenzaron a atacar usando el combustible para incendiarlos, provocándoles graves lesiones.

El militar que se encuentra en estado crítico de salud es el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien sufrió múltiples quemaduras de grados diversos de gravedad y es monitoreado por el personal especializado de este centro asistencial para evaluar su evolución, bajo los más estrictos cuidados. Cabe destacar que el oficial sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo. Entérese: Se entregó alias Giovanny: cabecilla de los disidentes en Cauca y responsable de atentado en el que murió niño de 10 años En lo que concierne a los otros dos militares lesionados en esta asonada, de acuerdo con este hospital, ambos evolucionan de manera satisfactoria y ya se encuentran en el área de hospitalización, donde están bajo la constante revisión de médicos y enfermeros por las lesiones en el 30% de su cuerpo que sufrió uno de ellos. “El Hospital Militar Central, en su condición de Reserva Estratégica de la Nación, continúa brindando atención de alta complejidad, disponiendo de todas sus capacidades técnicas, científicas y de infraestructura al servicio de nuestros usuarios”, indicaron mediante un comunicado. Le puede interesar: ¡Indignante! Disidencias se aparecieron en homenaje a niño muerto en ataque con explosivos en Cauca: pidieron minuto de silencio Cabe destacar que estos tres uniformados estaban haciendo este procedimiento en la vereda Siloé, una de las de mayor complejidad de orden público de este municipio, ubicado a 30 minutos de Mocoa, capital departamental.