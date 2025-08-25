Horror en República Dominicana: dos casos de infanticidio en un fin de semana

Este tipo de crímenes se ha vuelto cada vez más común en ese país , que registra en lo que va de año una tasa de homicidios de 8,20 por cada 100,000 habitantes. Hasta el momento, con estos dos casos, ya serían cuatro infanticidios para el mes de agosto.

Una mujer presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, y luego se quitó la vida con la misma sustancia, según un comunicado de la autoridad. Horas antes, otro hombre fue detenido bajo sospecha de asfixiar a su hijo de un año y ocho meses.

Cuatro niños murieron el fin de semana en República Dominicana en dos hechos separados atribuidos a sus propios padres , informó el lunes la policía.

La Policía Nacional (PN) informó que Pennsylvania Jiménez Valdez, de 36 años, mezcló presuntamente el veneno que dio a sus hijos con jugo en su residencia en Santo Domingo Este, en las afueras de la capital.

Los oficiales encontraron una nota manuscrita que atribuyen a la mujer y cuyo contenido aún no fue comunicado.

A los cuerpos “se les practicarán las autopsias para determinar oficialmente la causa de muerte y a la sustancia levantada en la escena del crimen se le practicarán los exámenes forenses toxicológicos”, informó la institución.

El otro crimen se registró en una barriada de Santo Domingo, donde la policía arrestó a Dionys Zabala Reyes.

“Ha sido procesada la escena y entrevistado varias personas, incluyendo familiares directos del ahora detenido, quienes manifestaron haber detectado un comportamiento inusual durante los últimos días”, indicó la PN.

Una pareja fue arrestada la semana pasada en la capital, acusada de causar la muerte a una niña de siete años, que presentaba “signos de maltrato físico y de barbarie”, según las autoridades. Días antes, el 11 de agosto, un hombre presuntamente ahorcó a su hijo de dos años y luego se quitó la vida en Nagua (noreste).