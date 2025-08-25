Horror en República Dominicana: dos casos de infanticidio en un fin de semana

Cuatro niños murieron el fin de semana en República Dominicana en dos hechos separados atribuidos a sus propios padres, informó el lunes la policía.
Una mujer presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, y luego se quitó la vida con la misma sustancia, según un comunicado de la autoridad. Horas antes, otro hombre fue detenido bajo sospecha de asfixiar a su hijo de un año y ocho meses.
Este tipo de crímenes se ha vuelto cada vez más común en ese país, que registra en lo que va de año una tasa de homicidios de 8,20 por cada 100,000 habitantes. Hasta el momento, con estos dos casos, ya serían cuatro infanticidios para el mes de agosto.