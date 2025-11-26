República Dominicana permitirá a EE. UU. utilizar instalaciones para operaciones en el Caribe

República Dominicana informó que permitirá que Estados Unidos utilice una base aérea y un aeropuerto como parte de sus controvertidas operaciones contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, en las que han muerto más de 80 personas hasta ahora. El anuncio se produjo durante una visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Santo Domingo, mientras Estados Unidos busca aumentar la presión sobre el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar un cartel de la droga. Lea también: Trump sobre posible diálogo con Maduro: “Si podemos hacer las cosas por las buenas, bien. Si tenemos que hacerlo por las malas, también” “Hemos autorizado a Estados Unidos, por tiempo limitado, a utilizar áreas restringidas en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas de aeronaves”, incluyendo el reabastecimiento de combustible y el transporte de equipos y personal, dijo el presidente Luis Abinader en conferencia de prensa. Hegseth, quien habló junto al líder dominicano, confirmó el “despliegue temporal de militares y aviones estadounidenses” y afirmó que Washington toma “totalmente en serio” la misión antinarcóticos.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, llegó a República Dominicana. Foto: AFP

“Al librar esta guerra contra los narcoterroristas, estamos dispuestos a pasar a la ofensiva, hacerlo de una manera que cambie la dinámica de toda la región y creemos que puede brindar seguridad, estabilidad y protección a nuestros socios”, dijo Hegseth. “Debemos enfrentar a los narcoterroristas y sus actividades ilegales con fuerza y rapidez. Es el único lenguaje que entienden”, añadió.

El poder militar de Estados Unidos presente en el Caribe

La visita a la isla caribeña se produjo después de que Estados Unidos designara a un presunto cártel de la droga venezolano, el Cártel de los Soles, como una organización terrorista extranjera, lo que da a la administración del presidente Donald Trump cobertura legal para más acciones contra las autoridades venezolanas.