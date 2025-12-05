x

Desnutridos y llenos de parásitos: así encontraron a los 46 animales rescatados en San Antonio de Prado

Las autoridades indicaron que había espacios inadecuados que tenían un fuerte olor a amoníaco, ausencia de ventilación y un inmueble completamente saturado. Aquí los detalles.

  • Los animales no solo estaban desnutridos, sino que también presentaban problemas de piel, pelaje deteriorado y dificultades para movilizarse. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • Los 46 animales están en el Centro de Bienestar Animal La Perla para garantizar su cuidado y rehabilitación. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 43 minutos
Desnutridos, con parásitos y con signos de estrés, así fueron encontrados 46 animales en una vivienda del corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, durante un operativo que terminó con la captura de una mujer de 64 años, señalada de presunto maltrato y acumulación irregular.

La intervención, realizada por la Policía Nacional en coordinación con el grupo GELMA de la Fiscalía y con apoyo de la Alcaldía de Medellín, permitió evidenciar un caso que las autoridades describen como uno de los más complejos del año en materia de bienestar animal.

Cuando los uniformados ingresaron al inmueble mediante orden de allanamiento, se toparon con un ambiente irrespirable: un fuerte olor a amoníaco, ausencia de ventilación y un espacio completamente saturado. Allí permanecían 30 perros y 16 gatos en condiciones que comprometían su vida. No solo estaban desnutridos, sino que también presentaban problemas de piel, pelaje deteriorado y dificultades para movilizarse, Algunos animales también mostraban comportamientos nerviosos y sumisos, propios signos de un entorno de estrés permanente.

Le puede interesar: Lamentable: una zarigüeya muerta y tres aves heridas después de la alborada en el Valle de Aburrá

Cuando se ingresó a este inmueble se encontró un panorama indignante. Todo parecía literalmente un caos.”, expresó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Una vez rescatados, los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron valoración veterinaria, desparasitación, vacunación, registro y cuidados especializados. Uno de los caninos tuvo que ser hospitalizado por su estado crítico. La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, señaló que este caso estaría relacionado con acumulación irregular, un fenómeno que la ciudad viene enfrentando y que ha tomado relevancia en la construcción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal.

“Estamos atendiendo los animales que fueron recuperados de una situación de maltrato. Fueron recibidos en nuestro Centro de Bienestar para garantizar su cuidado, de modo que se puedan rehabilitar y estar en las condiciones para tener un hogar hasta que se surta todo el proceso”, indicó la funcionaria.

Los 46 animales están en el Centro de Bienestar Animal La Perla para garantizar su cuidado y rehabilitación. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Los 46 animales están en el Centro de Bienestar Animal La Perla para garantizar su cuidado y rehabilitación. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Según cifras de la Administración Distrital, Medellín suma cerca de 3.900 rescates y más de 500 atenciones por denuncias de maltrato animal en lo que va de 2025. Las autoridades insisten en que continuarán desarrollando controles en viviendas donde se reporten estas situaciones y afirmaron que están reforzando el servicio veterinario para hogares de paso, los programas de esterilización y el acompañamiento a casos que requieren intervención especial.

Más de 800 casos de acumulación animal se han reportado desde 2023

La Personería Distrital de Medellín alertó por el aumento de casos de acumulación compulsiva de animales en la ciudad, un fenómeno que según la entidad representa un riesgo grave para la salud pública y el bienestar de los animales.

De acuerdo con un análisis interinstitucional realizado entre 2023 y 2025, la Personería identificó más de 800 animales involucrados en situaciones de acumulación, así como 16 casos confirmados solo en 2025, muchos de ellos con condiciones críticas de insalubridad, hacinamiento, presencia de vectores, fallas en la atención sanitaria y riesgos estructurales.

Lea más: Personería de Medellín alerta por acumulación compulsiva de animales: más de 800 casos en los últimos tres años

Además, el 90% de los hogares de paso visitados por la entidad presentaron signos de acumulación, mientras que el 86% de las personas evaluadas carecen de cualquier red de apoyo.

Ante este panorama, la Personería pidió a la Alcaldía de Medellín activar una mesa interinstitucional, consolidar un censo de acumuladores, fortalecer las rutas de atención en salud pública, salud mental y bienestar animal, y asignar recursos para ampliar la capacidad operativa y la atención en terreno.

