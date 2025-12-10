x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Rescatan a niño de 5 años que fue hallado solo y pidiendo ayuda dentro de una vivienda en Medellín

Este año, la Alcaldía de Medellín otorgó 9.419 medidas de protección a menores de edad que han sido vulnerados. Aquí los detalles.

  • El niño fue encontrado solo por una patrulla de la Policía y al preguntarle sobre sus padres afirmó no saber dónde estaban. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    El niño fue encontrado solo por una patrulla de la Policía y al preguntarle sobre sus padres afirmó no saber dónde estaban. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • El menor fue acompañado por la Policía y la Alcaldía y posteriormente trasladado a la Comisaría de Familia de emergencia. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    El menor fue acompañado por la Policía y la Alcaldía y posteriormente trasladado a la Comisaría de Familia de emergencia. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 59 minutos
bookmark

Un niño de 5 años fue rescatado en la comuna 13 de Medellín luego de ser encontrado solo y pidiendo ayuda dentro de una vivienda en horas de la madrugada.

El caso se conoció cerca de las 4:00 a. m., cuando varios residentes del sector alertaron a las autoridades sobre los llamados de auxilio del niño desde una casa en el barrio Juan XXIII, sector La Quiebra. Una patrulla acudió de inmediato y verificó que el menor se encontraba desprotegido, sin la presencia de un adulto responsable y en condiciones que requerían intervención urgente.

“Fue encontrado solo y en evidente estado de vulnerabilidad. Al ingresar al lugar, no había ningún adulto y no conocía el paradero de sus padres”, señaló el brigadier general, William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El menor fue acompañado por la Policía y la Alcaldía y posteriormente trasladado a la Comisaría de Familia de emergencia. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El menor fue acompañado por la Policía y la Alcaldía y posteriormente trasladado a la Comisaría de Familia de emergencia. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Le puede interesar: ¿Por qué están apareciendo bebés abandonados a la orilla de un río en Antioquia?

Tras garantizar su seguridad, unidades especializadas del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia asumieron el procedimiento. El niño fue acompañado y posteriormente trasladado a la Comisaría de Familia de emergencia, donde se activó el proceso de restablecimiento de derechos y la evaluación de medidas de protección necesarias.

“Gracias a la reacción inmediata se evitó que este abandono fuera una tragedia”, señaló Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Por su parte, la Alcaldía de Medellín reiteró que ningún menor debe permanecer solo o expuesto a situaciones de peligro, e informó que, en el marco de las acciones de protección, este año se han otorgado 9.419 medidas de protección y restablecimiento de derechos a la población infantil y adolescente de Medellín.

Otro caso de abandono en la capital antioqueña ocurrió hace menos de un mes, donde dos hermanos de 11 y 12 años fueron encontrados abandonados en Medellín. Cuando los uniformados entraron a la propiedad encontraron a los dos niños con notorios signos de maltrato y con sus manos lastimadas por unas cadenas, las cuales les habría puesto su propia madre como medida regulatoria para poderse ir a trabajar.

Entérese: ¿Por qué dos hermanitos estaban encadenados en su casa en Medellín?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida