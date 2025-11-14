Con un ‘Ángel’ rescatan desde las alturas a soldado herido por minas en Anorí

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, brindó detalles del rescate en helicóptero medicalizado de un soldado que cayó en un campo minado en una vereda de Anorí.



Según trascendió, el uniformado infortunadamente resultó herido por la detonación de un artefacto explosivo en la vereda Providencia de este municipio del Nordeste.





Si bien el soldado sufrió graves heridas que hacían urgente su extracción de la zona para recibir atención médica inmediata, las complejas condiciones geográficas de esta zona montañosa y de difícil acceso determinaron que el mejor método de sacar al soldado era por vía aérea. Lea también: Así se distribuye el mapa criminal de Antioquia: 51 estructuras se disputan el control





Hasta el lugar de los hechos llegó un helicóptero medicalizado Ángel de la FAC, el cual por estas mismas condiciones no pudo aterrizar para sacar al soldado, por lo que la tripulación debió ejecutar una exigente maniobra de extracción del uniformado mediante una grúa de rescate.