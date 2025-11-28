Video | Así rescataron a expersonera del Cesar que estaba secuestrada por el ELN desde hace más de 9 meses

Tras nueves meses de cautiverio, Yennis Vanessa Salazar, expersonera municipal de Tamalameque (Cesar), quien permanecía secuestrada desde el 21 de febrero a manos del ELN, fue rescatada por la Policía en Norte de Santander.

El director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó a través de su cuenta de X que este jueves la operación se desarrolló en zona rural de El Carmen, Norte de Santander, punto clave donde se logró ubicar a la joven abogada, quien se desempeñó como personera municipal en 2024, y adelantar la intervención.

De acuerdo con la institución, el procedimiento fue ejecutado de manera conjunta por unidades del Gaula de la Policía, el COPES, los Comandos Jungla, uniformados de la Operación Esparta, así como apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, la operación se llevó a cabo bajo un plan de seguimiento e inteligencia que permitió ingresar al área donde era retenida Salazar y garantizar su rescate en condiciones seguras. Tras la intervención, fue trasladada a un lugar seguro para realizar las valoraciones médicas correspondientes.