Con la ayuda de un dron rescataron a 5 sobrevivientes de ataque de disidencias de las Farc en Corinto

Cinco guardas de seguridad que trabajan para un ingenio de caña fueron rescatados por el Ejército, luego de que las disidencias de las Farc atacaran la camioneta en la cual viajaban y mataran a uno de sus compañeros.
El incidente ocurrió este miércoles 29 de abril en el municipio de Corinto, en Cauca, en medio de la escalada terrorista que inició el fin de semana y ya ajusta 37 ataques contra los civiles y la Fuerza Pública en el suroccidente del país.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, los trabajadores del ingenio Castilla fueron interceptados en la vereda La Paila, por parte de integrantes del frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.