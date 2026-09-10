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Así fue el rescate de un raro gavilán que sobrevivió a una descarga eléctrica en Medellín

Un ciudadano encontró al ave herida en Laureles, Medellín, y llamó a la línea de emergencias de fauna silvestre.

  • El gavilán fue atendido en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Recibió terapia fisiológica y tratamiento especializado. Foto: cortesía.
    El gavilán fue atendido en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Recibió terapia fisiológica y tratamiento especializado. Foto: cortesía.
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 8 minutos
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Encontraron al gavilán de cola corta —esa ave imponente, de plumaje contrastado y mirada penetrante— con las extremidades hinchadas y heridas compatibles con una descarga eléctrica. El ciudadano que lo halló ese 21 de agosto, en el sector de Laureles, en Medellín, reportó el hallazgo de inmediato a la línea de emergencias de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Gracias a esa decisión, dejar al ave en su lugar, sin manipularla, y avisar a los profesionales, fue posible rescatarla a tiempo e ingresarla al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) el día siguiente, 22 de agosto. Hoy el gavilán se encuentra bajo tratamiento.

“En este caso es muy importante resaltar la forma en que actuó el ciudadano que lo reportó. Cuando vio el gavilán, lo dejó en su lugar y llamó a la línea de emergencias de fauna silvestre del Área Metropolitana. Dado a esta acción de no interferir con el animal, fue posible su exitosa recuperación y que hoy esté recibiendo tratamiento”, explicó Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana.

Entérese: Antioquia tiene el mayor número de especies al borde de la extinción por el conflicto armado, según informe de la JEP

Al ingresar al CAVR, el equipo veterinario encontró que el gavilán tenía buena condición corporal en general, pero uno de sus dedos estaba comprometido de forma irreversible. Los especialistas se vieron obligados a amputarlo, una decisión que, según explicaron, no compromete la supervivencia del ave ni su capacidad de desarrollar comportamientos naturales una vez sea liberada.

El proceso de recuperación, sin embargo, continúa. El gavilán recibe fisioterapia y un manejo especializado orientado a que recupere la mayor funcionalidad posible en sus extremidades.

El equipo médico hace seguimiento permanente de su evolución para definir los próximos pasos, entre ellos una eventual liberación cuando el ave esté en condiciones de valerse por sí misma en su hábitat natural. “Esperamos que prontamente sea devuelto a su estado natural, al territorio metropolitano”, señaló Vásquez Campuzano.

El gavilán de cola corta (Buteo brachyurus), conocido también como gavilán rabicorto, hace parte de la biodiversidad del Valle de Aburrá, aunque no es una especie que se observe con frecuencia.

Se trata de un ave rapaz de tamaño relativamente pequeño para su familia —alrededor de 40 centímetros de largo y hasta 90 centímetros de envergadura—, que se alimenta principalmente de aves más pequeñas, grandes insectos y pequeños vertebrados como reptiles y roedores.

Su técnica de caza es particular: suele planear cerca de los bordes entre zonas boscosas y abiertas, deteniéndose en el aire con las alas estacionarias antes de lanzarse casi en vertical sobre su presa.

Aunque a nivel global la especie no está catalogada como amenazada por la UICN, debido a su amplia distribución —que va desde el sur de Brasil y el norte de Argentina hasta México y el sur de Florida, pasando por las cordilleras Central y Occidental de Colombia—, sí es considerada poco común y difícil de detectar en gran parte de su hábitat, en parte porque suele permanecer oculta entre el follaje.

Este gavilán rapaz cumple, como toda ave de presa, un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas que habita, al regular las poblaciones de las especies de las que se alimenta. Pero esa misma naturaleza depredadora lo ha puesto, en ocasiones, en conflicto directo con actividades humanas.

En 2023, Corantioquia reportó el caso de otro gavilán de cola corta que fue amarrado de una de sus patas y dejado para que muriera de hambre.

El hecho habría ocurrido después de que el ave intentara alimentarse de unos pollitos dentro de un galpón; como aparente represalia, los dueños del lugar la capturaron y la ataron.

El ave fue hallada atrapada en el interior del galpón, y solo gracias al reporte de otra familia que se percató de la situación, las autoridades ambientales pudieron llegar hasta el lugar, atender al animal y, tiempo después, liberarlo.

Estos casos muestran tanto la vulnerabilidad de estas aves frente a riesgos como el tendido eléctrico y las acciones humanas directas, como la vital importancia del papel ciudadano en su protección.

Las autoridades insisten en que, ante cualquier animal silvestre que parezca herido o en riesgo, la recomendación es siempre la misma: no manipularlo y reportar de inmediato a las líneas de emergencia especializadas.

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Esa decisión puede marcar la diferencia entre una atención tardía y la posibilidad real de que un animal silvestre pueda ser salvado y regresar libre a su hábitat.

Lea más: 2.300 animales fueron arrancados de los bosques, atropellados, atacados o traficados en Antioquia en un año

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde fue hallado el gavilán de cola corta y cuáles eran sus lesiones?
El ave fue encontrada por un ciudadano en el barrio Laureles de Medellín. Presentaba las extremidades hinchadas y quemaduras compatibles con una descarga en el tendido eléctrico.
Las autoridades ambientales recomiendan no manipular ni tocar al animal, mantener la distancia y llamar inmediatamente a la línea de emergencias de fauna silvestre del Área Metropolitana o de la autoridad competente.
¿Qué características tiene el gavilán de cola corta ( Buteo brachyurus )?
Es un ave rapaz de tamaño pequeño a mediano (unos 40 centímetros de largo y hasta 90 de envergadura), poco común de ver en el Valle de Aburrá. Se alimenta de pequeñas aves, insectos grandes y roedores, cumpliendo un rol clave en el control biológico de plagas.
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