Rescataron una guacamaya que estaba enredada en la rama de un árbol a 35 metros de altura en el Valle de Aburrá

Al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) llegó un reporte de una guacamaya bandera suspendida en la rama de un árbol, a 35 metros de altura, amarrada con una cuerda en su pata izquierda. El aviso llegó gracias al reporte oportuno de un ciudadano a la línea de emergencias de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Los profesionales salieron a rescatarla a las 6:30 de la mañana. La operación tardó entre tres y cuatro horas. En un primer intento, participó el equipo de Bomberos de la ciudad, pero la altura y las condiciones del lugar hicieron imposible efectuar el rescate de manera segura.
Por eso, la Unidad de Emergencias del CAVR gestionó el apoyo de una empresa privada especializada en el manejo y cuidado de bosques y zonas forestales. Fue esa intervención conjunta —entre los expertos en silvicultura y el equipo de fauna silvestre— la que finalmente permitió bajar al animal de forma técnica y segura.
Al lograrlo, los profesionales pudieron observar con mayor detalle el deteriorado estado de salud del animal. En uno de los dedos de su pata izquierda, la misma de la que estuvo colgada, tenía una lesión con pérdida de piel que, según los veterinarios, podría ser autoinfligida: es decir, que la guacamaya se habría picoteado a sí misma por el dolor.
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