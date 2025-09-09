¡Los encontraron vivos! Hallaron a los cuatro jóvenes que estaban perdidos en el mar de Necoclí

La Armada Nacional informó que rescató a cuatro jóvenes que estaban reportados como desaparecidos desde el pasado domingo en el municipio de Necoclí.

“El rescate se llevó a cabo en aguas del Golfo de Urabá , donde los tripulantes fueron hallados por el equipo de guardacostas, gracias a la activación de un plan de búsqueda que permitió la ubicación de la embarcación ”, comentó la Armada.

El capitán de corbeta Yesid Sanabria Melo, comandante de la estación de Guardacostas de Urabá, señaló que los rescatados fueron Eli Rodríguez, Kevin Mestre, Albeiro Reyes y Santiago Guerrero, quienes recibieron toda la atención médica una vez fueron ubicados.

Cabe recordar que los jóvenes estaban desaparecidos horas después de que salieron desde el corregimiento de El Totumo, en Necoclí, con destino al municipio de San Francisco en el Chocó a bordo de una lancha conocida como La Pitufa y al parecer en un momento del trayecto se habrían quedado sin gasolina.